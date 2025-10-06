Από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε σε ανθρώπινο επίπεδο το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, αλλά είναι θέμα της Δικαιοσύνης, λένε κυβερνητικά στελέχη
Από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε σε ανθρώπινο επίπεδο το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, αλλά είναι θέμα της Δικαιοσύνης, λένε κυβερνητικά στελέχη
Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν και πάλι ότι το αίτημα για δικαιοσύνη στην τραγωδία των Τεμπών περνά μόνο μέσα από τη δίκη - Τονίζουν ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις έχουν ως μόνο στόχο την καθυστέρησή της
Δεν κατελήφθη εξ απήνης η κυβέρνηση από την ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι να προβεί σε εκταφή του γιου του για τοξικολογικές εξετάσεις, χωρίς όμως να ξανανοίγει η περαιωθείσα ανάκριση. Εξ αρχής όμως κυβερνητικά στελέχη ξεκαθάριζαν ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο της Δικαιοσύνης, η οποία καλείτο να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ της ικανοποίησης του αιτήματος και της ικανοποίησης του βασικότερου αιτήματος για εκκίνηση της δίκης σε εύλογο χρόνο, με δεδομένο τον φόβο για την παραγραφή πλημμελημάτων.
Κυβερνητικά στελέχη θυμίζουν ότι και δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη από την πρώτη στιγμή εκφράστηκε σε ανθρώπινο επίπεδο η πλήρης στήριξη στο αίτημα του κ. Ρούτσι, μακριά όμως από την επιχειρούμενη πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
«Στη δημοκρατία κάποια θέματα τα οποία μπορεί να ακούγονται ότι είναι "τυπικά", όπως είναι η διάκριση των εξουσιών, είναι πολύ ουσιώδη. Είναι συστατικά στοιχεία της θεμελίωσης της δημοκρατίας, της διατήρησής της και σε κάθε περίπτωση της προστασίας της. Για εμάς είναι ιερός ο αγώνας του πατέρα. Και θεσμικά, χωρίς να τον βάζουμε στο "ζύγι", είναι ιερή και η προάσπιση της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας μας της Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται, λοιπόν, ποτέ να μπούμε στη διαδικασία για να γίνουμε αρεστοί ή για να "πάμε με το ρεύμα", να φύγουμε πέρα από αυτή την "κόκκινη γραμμή". Μέχρι εκεί φτάνουμε, γιατί είναι αυτονόητο και ανθρώπινο. Ναι είμαστε δίπλα στον άνθρωπο αυτό. Αλλά υπάρχει μια "κόκκινη γραμμή". Το τι θα αποφασιστεί, θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη» ανέφερε και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing.
Η απόλυτη αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης και εν προκειμένω της Εισαγγελίας Λαρίσης ήταν εξ αρχής η γραμμή της κυβέρνησης, καθώς κυβερνητικά στελέχη επεσήμαιναν ότι αυτή είχε την αρμοδιότητα να κρίνει τα σχετικά αιτήματα και όχι τα κόμματα ή τα τηλεοπτικά πάνελ.
Σημειωτέον, η ικανοποίηση της ουσίας του αιτήματος Ρούτσι δεν βγάζει για την κυβέρνηση από το κάδρο την προσπάθεια κομμάτων της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών, επισημαίνοντας ότι ορισμένες δυνάμεις έχουν ως μόνο στόχο την καθυστέρηση της δίκης. Αυτή η αναφορά προφανώς φωτογραφίζει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και παράγων της δίκης. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι το αίτημα για δικαιοσύνη περνά μόνο μέσα από τη δίκη, η οποία είναι θέμα χρόνου να προγραμματιστεί και επισήμως για τις αρχές του 2026, όσο και αν ορισμένα κόμματα μπορεί αυτό να μην το επιθυμούν.
Κυβερνητικά στελέχη θυμίζουν ότι και δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη από την πρώτη στιγμή εκφράστηκε σε ανθρώπινο επίπεδο η πλήρης στήριξη στο αίτημα του κ. Ρούτσι, μακριά όμως από την επιχειρούμενη πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
«Στη δημοκρατία κάποια θέματα τα οποία μπορεί να ακούγονται ότι είναι "τυπικά", όπως είναι η διάκριση των εξουσιών, είναι πολύ ουσιώδη. Είναι συστατικά στοιχεία της θεμελίωσης της δημοκρατίας, της διατήρησής της και σε κάθε περίπτωση της προστασίας της. Για εμάς είναι ιερός ο αγώνας του πατέρα. Και θεσμικά, χωρίς να τον βάζουμε στο "ζύγι", είναι ιερή και η προάσπιση της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας μας της Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται, λοιπόν, ποτέ να μπούμε στη διαδικασία για να γίνουμε αρεστοί ή για να "πάμε με το ρεύμα", να φύγουμε πέρα από αυτή την "κόκκινη γραμμή". Μέχρι εκεί φτάνουμε, γιατί είναι αυτονόητο και ανθρώπινο. Ναι είμαστε δίπλα στον άνθρωπο αυτό. Αλλά υπάρχει μια "κόκκινη γραμμή". Το τι θα αποφασιστεί, θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη» ανέφερε και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing.
Η απόλυτη αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης και εν προκειμένω της Εισαγγελίας Λαρίσης ήταν εξ αρχής η γραμμή της κυβέρνησης, καθώς κυβερνητικά στελέχη επεσήμαιναν ότι αυτή είχε την αρμοδιότητα να κρίνει τα σχετικά αιτήματα και όχι τα κόμματα ή τα τηλεοπτικά πάνελ.
Σημειωτέον, η ικανοποίηση της ουσίας του αιτήματος Ρούτσι δεν βγάζει για την κυβέρνηση από το κάδρο την προσπάθεια κομμάτων της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών, επισημαίνοντας ότι ορισμένες δυνάμεις έχουν ως μόνο στόχο την καθυστέρηση της δίκης. Αυτή η αναφορά προφανώς φωτογραφίζει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και παράγων της δίκης. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι το αίτημα για δικαιοσύνη περνά μόνο μέσα από τη δίκη, η οποία είναι θέμα χρόνου να προγραμματιστεί και επισήμως για τις αρχές του 2026, όσο και αν ορισμένα κόμματα μπορεί αυτό να μην το επιθυμούν.
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα