Τέμπη: Πώς φτάσαμε στην ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι για τις τοξικολογικές εξετάσεις - Γιατί δεν έγιναν από την πρώτη ημέρα της τραγωδίας
Το αίτημα γίνεται δεκτό χωρίς να ανοίξει ξανά η ανάκριση και πλέον είμαστε κοντά στον ορισμό της ημερομηνίας της κεντρικής δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη
Με μια νομική φόρμουλα οι δικαστικές αρχές της Λάρισας κάνουν απόλυτα δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια όλων των βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων που αφορούν τον γιό του Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.
Η εισαγγελία εφετών Λάρισας στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας ζητάει από την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας να ανασύρει μήνυση σε βάρος των Ιατροδικαστών ώστε να ερευνηθούν ελλείψεις και παραλείψεις μετά το δυστύχημα. Παράλληλα ζητάει να συσχετιστεί με αυτή την υπόθεση και η παραγγελία για πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις που αφορούν τον Ντένις Ρούτσι .Έτσι ικανοποίησε το αίτημα που είχε καταθέσει ο Πάνος Ρούτσι που για 22η ημέρα κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα.
Μάλιστα διευκρινίζεται πως ανάλογο αίτημα μπορούν να διατυπώσουν και άλλοι συγγενείς εφόσον το επιθυμούν. Μέχρι σήμερα ανάλογο αίτημα έχουν καταθέσει η Μαρία Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Άρα καταρτίζεται μια νέα δικογραφία η οποία θα περιέχει τα αιτήματα των συγγενών για τοξικολογικές εξετάσεις των ανθρώπων που έχασαν. Μάλιστα, με την εισαγγελική παραγγελία το αστυνομικό τμήμα της Λάρισας οφείλει να καλέσει όλους τους συγγενείς των θυμάτων και να τους ρωτήσει αν επιθυμούν εκταφή και διενέργεια των εξειδικευμένων εξετάσεων. Παράλληλα, ζητείται να ληφθούν ανωμοτί καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους (ιατροδικαστές). Οι όποιες εκταφές, αν ζητηθούν, θα πρέπει να γίνουν παρουσία αστυνομικών, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ιατροδικαστή.
Το ερώτημα είναι πώς η δικαίωση μέσα σε μια εβδομάδα άναψε το "πράσινο φως" για τις τοξικολογικές εξετάσεις ενώ νωρίτερα δεν ικανοποιούσε το αίτημα; Την περασμένη εβδομάδα η πρόεδρος της εισαγγελίας εφετών Λάρισας επεσήμανε πως δεν είναι απαραίτητες οι τοξικολογικές εξετάσεις καθώς με βάση τη δικογραφία που είχε στα χέρια της δεν προέκυπτε πως η ανάφλεξη προήλθε από παράνομο φορτίο.
Σήμερα με τον σχηματισμό μια νέας δικογραφίας και με ανάσυρση μίας μήνυσης κατά των Ιατροδικαστών με την έννοια της συσχέτισης δίνει στους συγγενείς τη δυνατότητα να διενεργηθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις χωρίς να καθυστερήσει η κύρια δίκη.
Έτσι το πρωτόκολλο προέβλεπε πως έπρεπε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις μόνον στους οδηγούς των αμαξοστοιχιών, όπως και έγιναν.
Βέβαια, ήταν στη διακριτική ευχέρεια του ιατροδικαστή να διενεργήσει τοξικολογικές εξετάσεις όπου αυτός θεωρούσε ότι έπρεπε, αλλά σε εκείνη τη φάση δεν είχαμε καταγγελίες από τους συγγενείς για ύποπτο φορτίο, που πραγματογνωμοσύνες στη συνέχεια, διαπίστωσαν πως δεν υπήρχε τελικά, σύμφωνα με τη δικογραφία.
Στην ώρα της η δίκη ικανοποιώντας το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσειςΌμως πλέον είναι ξεκάθαρο πως το αίτημα γίνεται δεκτό χωρίς να ανοίξει ξανά η ανάκριση και πλέον είμαστε κοντά στον ορισμό της ημερομηνίας της κεντρικής δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη.
Γιατί δεν έγιναν ιστολογικές;Το σιδηροδρομικό δυστύχημα την 28η Φεβρουαρίου του 2023 καταγράφηκε και αντιμετωπίστηκε σαν τροχαίο δυστύχημα.
