Η Κλόε Καρντάσιαν έπεισε τον πρώην της Τρίσταν Τόμπσον να κάνει βαζεκτομή: Τέλος τα παιδιά εκτός αν προέρχονται από τα έμβρυά σου, της είπε
Ο 35χρονος έχει μεταβιβάσει στην τηλεπρασόνα τα δικαιώματα των κοινών εμβρύων τους
Τον πρώην της Τρίσταν Τόμπσον έπεισε η Κλόε Καρντάσιαν να κάνει βαζεκτομή.
Η 41χρονη τηλεπερσόνα φιλοξένησε τον 35χρονο στο podcast της «Khloé in Wonder Land» την Πέμπτη 28 Μαΐου και οι δυο τους μίλησαν για το θέμα της οικογένειας και των παιδιών. Όταν εκείνη τον ρώτησε αν σκοπεύει να αποκτήσει κι άλλα παιδιά, εκείνος απάντησε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι έχω υπογράψει για δύο έμβρυα. Αν κάνω άλλα παιδιά, θα προέρχονται από εσένα. Έχω ήδη αρκετές μητέρες παιδιών».
Η Κλόε Καρντάσιαν τότε δήλωσε: «Και ποιος σε βοήθησε να πάρεις αυτή την απόφαση; Εγώ ήμουν. Ο Τρίσταν ίσως δέχτηκε ένα μικρό τελεσίγραφο από μένα».
«Τι; Να ευνουχιστώ; Καμιά φορά πρέπει να τα παίξεις όλα για όλα», απάντησε ο Τόμπσον για τη βαζεκτομή του.
Ο Τόμπσον άφησε να εννοηθεί ότι αρχικά ήταν αντίθετος με την ιδέα: «Μερικές φορές ήμουν πεισματάρης… Μακάρι να μην ήμουν τόσο ξεροκέφαλος. Καμιά φορά πρέπει να σε σπρώξουν προς τη σωστή απόφαση», παραδέχτηκε.
Παρότι έχει κάνει βαζεκτομή, το ενδεχόμενο να αποκτήσει κι άλλα παιδιά δεν έχει αποκλειστεί. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αποκάλυψε ότι έχει μεταβιβάσει νομικά τα δικαιώματα των κοινών εμβρύων του με την Καρντάσιαν στην ίδια. «Μου τα υπέγραψες έτσι κι αλλιώς, οπότε νομικά μου ανήκουν», επιβεβαίωσε εκείνη στο επεισόδιο.
Ο Τόμπσον πρόσθεσε: «Τέλος τα παιδιά, εκτός αν προέρχονται από τα έμβρυα της Κλόε».
Ο 35χρονος είναι πατέρας συνολικά τεσσάρων παιδιών, τα οποία απέκτησε με τρεις διαφορετικές γυναίκες. Εκτός από την κόρη του Τρου και τον γιο του Τέιτουμ που απέκτησε με την Καρντάσιαν με την οποία χώρισε οριστικά το 2021, έχει έναν γιο με την Τζόρνταν Κρεγκ και έναν ακόμη με τη Μαραλί Νίκολς.
