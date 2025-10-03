Επιχείρησαν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας - Δύο συλλήψεις
Απάτη Μέθανα Συλλήψεις Τηλεφωνική απάτη

Επιχείρησαν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας - Δύο συλλήψεις

Δύο νεαροί συνελήφθησαν στα Μέθανα όταν προσπάθησαν να εξαπατήσουν τηλεφωνικά δύο γυναίκες

Επιχείρησαν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας - Δύο συλλήψεις
Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο νεαροί, ηλικίας 24 και 18 ετών, που αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένες στην Τροιζήνα, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες τηλεφώνησαν το πρωί της 2ας Οκτωβρίου σε δύο ηλικιωμένες γυναίκες, επιχειρώντας να τους αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος Τροιζήνας και του Σταθμού Μεθάνων, το ύποπτο όχημα εντοπίστηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην περιοχή των Μεθάνων και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες. Το όχημα και τα κινητά τους τηλέφωνα κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

