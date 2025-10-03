Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Επιχείρησαν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας - Δύο συλλήψεις
Επιχείρησαν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας - Δύο συλλήψεις
Δύο νεαροί συνελήφθησαν στα Μέθανα όταν προσπάθησαν να εξαπατήσουν τηλεφωνικά δύο γυναίκες
Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο νεαροί, ηλικίας 24 και 18 ετών, που αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένες στην Τροιζήνα, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες τηλεφώνησαν το πρωί της 2ας Οκτωβρίου σε δύο ηλικιωμένες γυναίκες, επιχειρώντας να τους αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος Τροιζήνας και του Σταθμού Μεθάνων, το ύποπτο όχημα εντοπίστηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην περιοχή των Μεθάνων και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες. Το όχημα και τα κινητά τους τηλέφωνα κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες τηλεφώνησαν το πρωί της 2ας Οκτωβρίου σε δύο ηλικιωμένες γυναίκες, επιχειρώντας να τους αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος Τροιζήνας και του Σταθμού Μεθάνων, το ύποπτο όχημα εντοπίστηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην περιοχή των Μεθάνων και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες. Το όχημα και τα κινητά τους τηλέφωνα κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα