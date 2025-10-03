Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Τα κορίτσια δημιουργούν τον ψηφιακό κόσμο του αύριο
Τα κορίτσια δημιουργούν τον ψηφιακό κόσμο του αύριο
Το πρόγραμμα «Code Like a Girl» της Vodafone, δίνει τη δυνατότητα σε έφηβα κορίτσια να ξεπεράσουν τα στερεότυπα και να κατακτήσουν το σύμπαν της πληροφορικής και του προγραμματισμού.
Sponsored Content
Τι μπορεί να αλλάξει μέσα σε έξι μέρες; Αν είσαι κορίτσι, 16 χρονών, δεν έχεις ξαναγράψει ποτέ κώδικα και ξαφνικά βρίσκεσαι να δημιουργείς τη δική σου ιστοσελίδα από το μηδέν, πολλά μπορούν να αλλάξουν.
Και αυτό επιχειρεί να κάνει το πρόγραμμα «Code Like a Girl» της Vodafone: να σπάσει τους κώδικες και τα στερεότυπα και να φέρει τα νέα κορίτσια στην καρδιά του ψηφιακού κόσμου. Με αυτή τη λογική, το Code Like a Girl είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα tech workshop για έφηβες. Είναι μια εμπειρία που αλλάζει νοοτροπίες, χτίζει αυτοπεποίθηση και φέρνει τα κορίτσια –κυριολεκτικά– μπροστά στην οθόνη, όχι απλώς ως χρήστριες, αλλά ως δημιουργούς του ψηφιακού κόσμου.
Για 9η συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα ανοίγει τις πόρτες του σε 50 κορίτσια, ηλικίας 14 έως 18 ετών, που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό. Καμία δεν χρειάστηκε προηγούμενη εμπειρία, παρά μόνο διάθεση να μάθει. Σε έξι ημέρες, τα κορίτσια αυτά μαθαίνουν να γράφουν HTML και CSS, να χρησιμοποιούν εργαλεία όπως το GitHub και το Bootstrap, και να δουλεύουν ομαδικά για να σχεδιάσουν το δικό τους website. Με στόχο να παρουσιάσουν το project τους στον τελικό διαγωνισμό, αφήνοντας πίσω τον αρχικό δισταγμό και αποδεικνύοντας – πρώτα στον εαυτό τους – ότι ο κόσμος της τεχνολογίας δεν έχει φύλο.
Μέσα από το πρόγραμμα Code Like a Girl, η Vodafone στηρίζει ενεργά την προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα των φύλων στα STEM επαγγέλματα, προσφέροντας στα κορίτσια τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να πετύχουν στον ψηφιακό κόσμο. Γιατί, η αλήθεια είναι πως τα κορίτσια δεν λείπουν από την τεχνολογία λόγω ικανοτήτων, αλλά λόγω ευκαιριών. Και αυτήν την ευκαιρία ακριβώς προσφέρει η Vodafone. Με mentors από την ομάδα Τεχνολογίας της εταιρείας να συνοδεύουν τα κορίτσια σε κάθε τους βήμα, το πρόγραμμα μετατρέπεται σε έναν ασφαλή χώρο ανακάλυψης, όπου κάθε συμμετέχουσα μπορεί να δοκιμάσει, να αποτύχει, να ξαναδοκιμάσει και τελικά, να πετύχει.
«Όταν ήρθα εδώ, δεν είχα καμία ιδέα από υπολογιστές. Από τότε που ξεκίνησα τα μαθήματα μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα που θα πάω στο πανεπιστήμιο, νιώθω ότι με βοήθησε να προετοιμαστώ καλύτερα για τα μαθήματα τεχνολογίας». Και αυτή είναι η ουσία: να ξεκινήσει η γνωριμία με την πληροφορική, σε ένα περιβάλλον που σε ενθαρρύνει και σε εμπνέει.
«Στόχος μας είναι να παρέχουμε στα νέα κορίτσια έναν χώρο όπου θα μπορούν να ανακαλύψουν αυτό που τους ταιριάζει στον συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο της Τεχνολογίας. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Code Like a Girl, δεν επενδύουμε απλώς στο μέλλον των νέων, αλλά καλλιεργούμε το ταλέντο», λένε οι άνθρωποι της Vodafone.
Γιατί τελικά, ο κώδικας δεν είναι απλώς μια τεχνική δεξιότητα. Είναι εργαλείο αλλαγής. Και με το Code Like a Girl, τα κορίτσια μαθαίνουν να σπάνε τους κώδικες και τα στερεότυπα και να «παίζουν την τεχνολογία στα δάχτυλα».
Μάθετε περισσότερα: Code like a girl | Vodafone.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα