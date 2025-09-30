Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Φωτογραφίες: Είχε κρύψει ηρωίνη και κοκαΐνη στη μηχανή του ΙΧ του - Συνελήφθη 51χρονος στο Ηράκλειο
Φωτογραφίες: Είχε κρύψει ηρωίνη και κοκαΐνη στη μηχανή του ΙΧ του - Συνελήφθη 51χρονος στο Ηράκλειο
Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου
Συνελήφθη 51χρονος που είχε κρύψει ναρκωτικά στην μηχανή του αυτοκινήτου του, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά την πληροφορία που έφτασε στα γραφεία της αστυνομίας, πως ο 51χρονος από την Αλβανία
μετακινούνταν από την Αθήνα προς το Ηράκλειο για να προμηθεύσει διακινητές ναρκωτικών.
Σύμφωνα με το cretapost.gr, οργανώθηκε επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 51χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου ενώ οδηγούσε ΙΧ αυτοκίνητο.
Οι άνδρες της αστυνομίας τον ακινητοποίησαν και πραγματοποίησαν έλεγχο τόσο στον ίδιο όσο και στο όχημα. Κατά την έρευνα οι αρχές βρήκαν επιμελώς κρυμμένα στη μηχανή του αυτοκινήτου 1 κιλό και 300 γραμμάρια ηρωίνης σε μορφή βράχου και 286 γραμμάρια κοκαΐνης. Την ίδια ώρα βρήκαν το χρηματικό ποσό 140 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Δείτε φωτογραφίες:
Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά την πληροφορία που έφτασε στα γραφεία της αστυνομίας, πως ο 51χρονος από την Αλβανία
μετακινούνταν από την Αθήνα προς το Ηράκλειο για να προμηθεύσει διακινητές ναρκωτικών.
Σύμφωνα με το cretapost.gr, οργανώθηκε επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 51χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου ενώ οδηγούσε ΙΧ αυτοκίνητο.
Οι άνδρες της αστυνομίας τον ακινητοποίησαν και πραγματοποίησαν έλεγχο τόσο στον ίδιο όσο και στο όχημα. Κατά την έρευνα οι αρχές βρήκαν επιμελώς κρυμμένα στη μηχανή του αυτοκινήτου 1 κιλό και 300 γραμμάρια ηρωίνης σε μορφή βράχου και 286 γραμμάρια κοκαΐνης. Την ίδια ώρα βρήκαν το χρηματικό ποσό 140 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Δείτε φωτογραφίες:
Ειδήσεις σήμερα:
Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις και το 2026
Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει
Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις και το 2026
Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα