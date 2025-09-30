Φωτογραφίες: Είχε κρύψει ηρωίνη και κοκαΐνη στη μηχανή του ΙΧ του - Συνελήφθη 51χρονος στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Ναρκωτικά Ηράκλειο Κρήτη Ηρωίνη Κοκαΐνη

Φωτογραφίες: Είχε κρύψει ηρωίνη και κοκαΐνη στη μηχανή του ΙΧ του - Συνελήφθη 51χρονος στο Ηράκλειο

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου

Φωτογραφίες: Είχε κρύψει ηρωίνη και κοκαΐνη στη μηχανή του ΙΧ του - Συνελήφθη 51χρονος στο Ηράκλειο
Συνελήφθη 51χρονος που είχε κρύψει ναρκωτικά στην μηχανή του αυτοκινήτου του, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά την πληροφορία που έφτασε στα γραφεία της αστυνομίας, πως ο 51χρονος από την Αλβανία
μετακινούνταν από την Αθήνα προς το Ηράκλειο για να προμηθεύσει διακινητές ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, οργανώθηκε επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 51χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου ενώ οδηγούσε ΙΧ αυτοκίνητο.

Οι άνδρες της αστυνομίας τον ακινητοποίησαν και πραγματοποίησαν έλεγχο τόσο στον ίδιο όσο και στο όχημα. Κατά την έρευνα οι αρχές βρήκαν επιμελώς κρυμμένα στη μηχανή του αυτοκινήτου 1 κιλό και 300 γραμμάρια ηρωίνης σε μορφή βράχου και 286 γραμμάρια κοκαΐνης. Την ίδια ώρα βρήκαν το χρηματικό ποσό 140 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Δείτε φωτογραφίες: 

Φωτογραφίες: Είχε κρύψει ηρωίνη και κοκαΐνη στη μηχανή του ΙΧ του - Συνελήφθη 51χρονος στο Ηράκλειο
Φωτογραφίες: Είχε κρύψει ηρωίνη και κοκαΐνη στη μηχανή του ΙΧ του - Συνελήφθη 51χρονος στο Ηράκλειο
Φωτογραφίες: Είχε κρύψει ηρωίνη και κοκαΐνη στη μηχανή του ΙΧ του - Συνελήφθη 51χρονος στο Ηράκλειο

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις και το 2026

Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης