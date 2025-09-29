Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Τέσσερις τουρκικές παραβάσεις του FIR στο νοτιοανατολικό Αιγαίο
Τέσσερις τουρκικές παραβάσεις του FIR στο νοτιοανατολικό Αιγαίο
Οι παραβάσεις έγιναν από τρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72
Σε τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών, προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία.
Οι παραβάσεις έγιναν από τρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Τα τουρκικά αεροσκάφη, όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Οι παραβάσεις έγιναν από τρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Τα τουρκικά αεροσκάφη, όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 - Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός
Φωτογραφίες: Η στιγμή που ο Βασίλης Μπισμπίκης διαφεύγει μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη - Από την αστυνομία έμαθε ότι αναζητείται
Η αντίδραση του Κονταρού για το τροχαίο που προκάλεσε ο Μπισμπίκης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα