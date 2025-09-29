Τέσσερις τουρκικές παραβάσεις του FIR στο νοτιοανατολικό Αιγαίο
ΕΛΛΑΔΑ
FIR Αθηνών

Τέσσερις τουρκικές παραβάσεις του FIR στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Οι παραβάσεις έγιναν από τρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72

Τέσσερις τουρκικές παραβάσεις του FIR στο νοτιοανατολικό Αιγαίο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών, προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία.  

Οι παραβάσεις έγιναν από τρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη, όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 - Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός

Φωτογραφίες: Η στιγμή που ο Βασίλης Μπισμπίκης διαφεύγει μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη - Από την αστυνομία έμαθε ότι αναζητείται

Η αντίδραση του Κονταρού για το τροχαίο που προκάλεσε ο Μπισμπίκης

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης