Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Οι 10 περιοχές που επηρεάζονται μέχρι την Κυριακή
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ την Παρασκευή (26/9) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),
- στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
- την Αιτωλοακαρνανία,
- τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και
- τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).
Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12ωρο.

