Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα
Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα μαγαζιού στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα μαγαζιού στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός, δείτε βίντεο
Μετά το ατύχημα, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες - Εκτιμάται ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι
Ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αναγεννήσεως, όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να καρφωθεί σε βιτρίνα μαγαζιού και να τυλιχτεί στις φλόγες.
Σύμφωνα με το thesspost, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, όταν ο οδηγός προσπάθησε να κάνει όπισθεν και να βγει από το κατάστημα. Ευτυχώς, ο ίδιος γλίτωσε την τελευταία στιγμή, προτού εγκλωβιστεί μέσα.
Στο σημείο επιχείρησαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.
«Έτρεχε πολύ, ήταν λες και το αυτοκίνητο δεν είχε έλεγχο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Βγήκαμε να βοηθήσουμε και σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες το ΙΧ ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα που καρφώθηκε», αναφέρει στο thesspost κάτοικος της περιοχής, ο οποίος εκτιμά ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.
Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με ελαφρά τραύματα ενώ οι ανακριτικές αρχές ήδη συγκεντρώνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, για τα ακριβή αίτια του σοβαρού ατυχήματος.
Δείτε φωτογραφίες:
Σύμφωνα με το thesspost, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, όταν ο οδηγός προσπάθησε να κάνει όπισθεν και να βγει από το κατάστημα. Ευτυχώς, ο ίδιος γλίτωσε την τελευταία στιγμή, προτού εγκλωβιστεί μέσα.
Στο σημείο επιχείρησαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.
Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι στο οδηγόςΣύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ήχος από την πρόσκρουση στο κατάστημα ήταν πολύ δυνατός.
«Έτρεχε πολύ, ήταν λες και το αυτοκίνητο δεν είχε έλεγχο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Βγήκαμε να βοηθήσουμε και σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες το ΙΧ ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα που καρφώθηκε», αναφέρει στο thesspost κάτοικος της περιοχής, ο οποίος εκτιμά ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.
Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με ελαφρά τραύματα ενώ οι ανακριτικές αρχές ήδη συγκεντρώνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, για τα ακριβή αίτια του σοβαρού ατυχήματος.
Δείτε φωτογραφίες:
Ειδήσεις σήμερα:
Επικίνδυνη κακοκαιρία από το απόγευμα προς τα δυτικά με βροχές και θυελλώδεις βοριάδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι αλλάζει στα ραντεβού του ΕΣΥ από 1η Οκτωβρίου - Θα εξετάζονται 830.000 ασθενείς μηνιαίως
Η συνάντηση της Δέσποινας Βανδή με τον Γιάννη Πάριο και τον Νίκο Οικονομόπουλο στη Θεσσαλονίκη
Επικίνδυνη κακοκαιρία από το απόγευμα προς τα δυτικά με βροχές και θυελλώδεις βοριάδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι αλλάζει στα ραντεβού του ΕΣΥ από 1η Οκτωβρίου - Θα εξετάζονται 830.000 ασθενείς μηνιαίως
Η συνάντηση της Δέσποινας Βανδή με τον Γιάννη Πάριο και τον Νίκο Οικονομόπουλο στη Θεσσαλονίκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα