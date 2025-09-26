Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αχαΐα Πάτρα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας - Δείτε βίντεο

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας - Δείτε βίντεο
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας. Η φωτιά καίει στο Παναχαϊκό όρος.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 27 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.




Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύκσολο. Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός από της πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Κλείσιμο


Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας - Δείτε βίντεο



Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook, thebest.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο

Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε


Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης