Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας - Δείτε βίντεο
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας. Η φωτιά καίει στο Παναχαϊκό όρος.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 27 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύκσολο. Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός από της πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καστρίτσι Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα 3 Ε/Π και 5 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 26, 2025
Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook, thebest.gr
