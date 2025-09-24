Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Συνελήφθη 26χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος που καταζητούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Πακιστάν
Το 2018 πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά ομοεθνή του
Συνελήφθη, το πρωί της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών εντός του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», ένας 26χρονος αλλοδαπός, δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών του Πακιστάν για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 26χρονος κατηγορείται ότι το 2018, μαζί με άλλα άτομα, εισήλθε σε αγρόκτημα σε επαρχία του Πακιστάν, όπου, με τη χρήση πυροβόλου όπλου, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά ομοεθνή του και διέφυγε.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
