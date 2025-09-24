Συνελήφθη 26χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος που καταζητούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Πακιστάν
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Συνελήφθη 26χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος που καταζητούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Πακιστάν

Το 2018 πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά ομοεθνή του

Συνελήφθη 26χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος που καταζητούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Πακιστάν
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη, το πρωί της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών εντός του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», ένας 26χρονος αλλοδαπός, δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών του Πακιστάν για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 26χρονος κατηγορείται ότι το 2018, μαζί με άλλα άτομα, εισήλθε σε αγρόκτημα σε επαρχία του Πακιστάν, όπου, με τη χρήση πυροβόλου όπλου, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά ομοεθνή του και διέφυγε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.


Ειδήσεις σήμερα:

Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ - Βίντεο

Χονγκ Κονγκ: Συγκλονιστικές εικόνες από το καταστροφικό πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης