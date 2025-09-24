Ειδικός ανθρωπολόγος θα δώσει απαντήσεις για το χρόνο και τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης που έθαψε η κόρη της στη Βοιωτία - Στην Κρήτη τα οστά



Σε ανθρωπολόγο τα οστά



Η κατάθεση του γιου της 62χρονης

είχε καμία γνώση για τις συνθήκες ή τον χρόνο του θανάτου της ηλικιωμένης

και πως ενημερώθηκε για το από τη μητέρα του, το περασμένο Σάββατο όταν και συνελήφθη η 62χρονη.

Αρχικά, ο 28χρονος, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της διπλοκατοικίας όπου διέμενε η ηλικιωμένη, ισχυρίστηκε κατηγορηματικά: «Δεν γνωρίζω ούτε πότε πέθανε, ούτε από τι».

«Τελευταία φορά είχα επισκεφθεί τη μητέρα μου στα μέσα Οκτωβρίου του έτους 2020 και έφυγα στις αρχές Ιανουαρίου του έτους 2021. Όταν είχα πάει η γιαγιά μου ήταν παρούσα και έμενε στο κάτω σπίτι, καθώς το σπίτι είναι διπλοκατοικία» ανέφερε στη συνέχεια.





Ο 28χρονος υποστήριξε ότι ενημερώθηκε για

από τηλεφώνημα της 62χρονης μητέρας του το μεσημέρι της 20ης Σεπτεμβρίου.

«Με ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη πάει. Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατο της γιαγιάς μου», φέρεται να κατέθεσε.

Όσον αφορά

, ο εγγονός της περιέγραψε μια εικόνα ανθρώπου με πολλαπλά και σοβαρά προβλήματα, αν και οι λεπτομέρειες που παρείχε ήταν ασαφείς.

«Είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς. Ήταν υπέρβαρη. Είχε πρόβλημα και με το οξυγόνο της», ανέφερε.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η γιαγιά του να έπασχε από

, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ίσως να είχε θέματα και με τη μνήμη της, όπως άνοια, αλλά δεν γνωρίζω σε ποια έκταση».

Σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε επίσης σοβαρά προβλήματα όρασης και κινητικές δυσκολίες, ενώ λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, το περιεχόμενο της οποίας δήλωσε πως αγνοούσε.