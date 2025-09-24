Ειδικός ανθρωπολόγος θα δώσει απαντήσεις για το χρόνο και τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης που έθαψε η κόρη της στη Βοιωτία - Στην Κρήτη τα οστά
Σχετικά με τον λάκκο μέσα στον οποίο βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης, η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ ισχυρίστηκε ότι είχε σκαφτεί σε προγενέστερο χρόνο από το θάνατο της γυναίκας με σκοπό να μπει ένας λέβητας
Νεκρή εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια είναι η ηλικιωμένη γυναίκα στο Κλειδί Βοιωτίας που η κόρη της την έθαψε σε λάκκο μέσα σε σταύλο, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και το αναπηρικό της επίδομα. Σ' αυτή την εκτίμηση καταλήγουν οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση, πλην όμως ασφαλείς και χωρίς αμφισβήτηση απαντήσεις τόσο για το χρόνο, όσο και για τα αίτια του θανάτου αναμένονται από τις εξειδικευμένες ανθρωπολογικές εξετάσεις που θα γίνουν στα οστά της ηλικιωμένης από ειδικό επιστήμονα στην Κρήτη. Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η 62χρονη κόρη έδρασε μόνη και ακόμη και αν είχε βοήθεια για το άνοιγμα του λάκκου, ο άνθρωπος που το έκανε δεν ήξερε το σκοπό της.
Η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ, έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των αστυνομικών και σχετικά με τον λάκκο στην αυλή του σπιτιού, μέσα στον οποίο βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης, ισχυρίστηκε ότι είχε σκαφτεί σε προγενέστερο χρόνο από το θάνατο της γυναίκας με σκοπό να μπει ένας λέβητας. Ωστόσο, μετά πέθανε η ηλικιωμένη και «ζήτησα από τον Γιάννη τον Αλβανό να με βοηθήσει ώστε να μεταφέρω το πτώμα στον λάκκο και να την θάψω εκεί», είπε σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr.
Την ίδια στιγμή, οι εργάτες που συμμετείχαν στις εργασίες για τη διάνοιξη του λάκκου είπαν στις Αρχές πως δεν γνωρίζουν τίποτα.
Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ θεωρούν πως η ηλικιωμένη ήταν νεκρή τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια και δεν υπήρχε συνεργός. Όμως, το τελευταίο αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τις έρευνες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Τα οστά της ηλικιωμένης έχουν αποσταλεί στην Κρήτη για να εξεταστούν από ανθρωπολόγο. Η εξέταση γίνεται κατά προτεραιότητα προκειμένου να αποσαφηνιστούν τόσο οι συνθήκες θανάτου όσο και η χρονολογία κατά την οποία η ηλικιωμένη εξέπνευσε.
Την ίδια στιγμή, ο 28χρονος γιος της 62χρονης ανέφερε στην κατάθεσή του πως είχε να δει την ηλικιωμένη γιαγιά του «από τον Ιανουάριο του 2021». Υποστήριξε πως δεν είχε καμία γνώση για τις συνθήκες ή τον χρόνο του θανάτου της ηλικιωμένης και πως ενημερώθηκε για το από τη μητέρα του, το περασμένο Σάββατο όταν και συνελήφθη η 62χρονη.
Αρχικά, ο 28χρονος, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της διπλοκατοικίας όπου διέμενε η ηλικιωμένη, ισχυρίστηκε κατηγορηματικά: «Δεν γνωρίζω ούτε πότε πέθανε, ούτε από τι».
«Τελευταία φορά είχα επισκεφθεί τη μητέρα μου στα μέσα Οκτωβρίου του έτους 2020 και έφυγα στις αρχές Ιανουαρίου του έτους 2021. Όταν είχα πάει η γιαγιά μου ήταν παρούσα και έμενε στο κάτω σπίτι, καθώς το σπίτι είναι διπλοκατοικία» ανέφερε στη συνέχεια.
Ο 28χρονος υποστήριξε ότι ενημερώθηκε για την εμπλοκή της αστυνομίας από τηλεφώνημα της 62χρονης μητέρας του το μεσημέρι της 20ης Σεπτεμβρίου.
«Με ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη πάει. Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατο της γιαγιάς μου», φέρεται να κατέθεσε.
Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της γιαγιάς του, ο εγγονός της περιέγραψε μια εικόνα ανθρώπου με πολλαπλά και σοβαρά προβλήματα, αν και οι λεπτομέρειες που παρείχε ήταν ασαφείς.
«Είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς. Ήταν υπέρβαρη. Είχε πρόβλημα και με το οξυγόνο της», ανέφερε.
Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η γιαγιά του να έπασχε από άνοια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ίσως να είχε θέματα και με τη μνήμη της, όπως άνοια, αλλά δεν γνωρίζω σε ποια έκταση».
Σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε επίσης σοβαρά προβλήματα όρασης και κινητικές δυσκολίες, ενώ λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, το περιεχόμενο της οποίας δήλωσε πως αγνοούσε.
Σε ανθρωπολόγο τα οστά
Η κατάθεση του γιου της 62χρονης
