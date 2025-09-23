Τζόκερ 23/9/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 23/9/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν

Έγινε η σημερινή κλήρωση

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 2.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 2, 9, 24, 29, 38 και αριθμός Τζόκερ το 1.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2.700.000 ευρώ. 

