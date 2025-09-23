Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Τζόκερ 23/9/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Έγινε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 2.400.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 2, 9, 24, 29, 38 και αριθμός Τζόκερ το 1.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2.700.000 ευρώ.
