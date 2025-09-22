Ελεύθεροι υπό όρους οι τρεις ανήλικοι που ξυλοκόπησαν τον 15χρονο στην Πάτρα
Οι ανήλικοι έστησαν καρτέρι στον 15χρονο και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο, τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν στην Πάτρα για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μαθητή, μετά την απολογία τους στον ανακριτή.

Σύμφωνα με την «Πελοπόννησο», ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο 15χρονοι θα ενταχθούν σε πρόγραμμα επιμέλειας ανηλίκων.

Υπενθυμίζεται πως οι γονείς που συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.


Έστησαν καρτέρι στον 15χρονο

Οι ανήλικοι έστησαν καρτέρι στον 15χρονο και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο, τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Ο 15χρονος μαθητής Γυμνασίου της Πάτρας αιμόφυρτος διακομίστηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Καραμανδάνειο.

Τα χτυπήματα που είχε δεχθεί στο πρόσωπο ήταν σοβαρά και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το άγριο περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας σημειώθηκε, το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου.



