Για τις 27 Ιανουαρίου αναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού Λυμπεριάδη που συνελήφθη για «φακελάκι»
Σε βάρος του κατηγορούμενου γιατρού έχει ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα της δωροληψίας σε βαθμό πλημμελήματος
Νέα αναβολή δόθηκε εκ νέου σήμερα στην υπόθεση του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος κατηγορείται ότι απαίτησε και έλαβε «φακελάκι» από σύζυγο χειρουργημένου ασθενή.
Η συγκριμένη υπόθεση ενώ αναμένονταν να εκδικασθεί σήμερα από Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, τελικά αναβλήθηκε (ξανά) για τις 27 Ιανουαρίου 2026.
Όπως είναι γνωστό σε βάρος του κατηγορούμενου γιατρού έχει ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα της δωροληψίας σε βαθμό πλημμελήματος. Ο καρδιοχειρουργός είχε συλληφθεί με προσημειωμένα χαρτονομίσματα αξίας 3 χιλιάδων ευρώ, με την καταγγέλλουσα να έχει καταθέσει πως αρχικά της ζήτησε 5 χιλιάδες ευρώ.
Το δικαστήριο αποφάσισε σήμερα την αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης του καρδιοχειρουργού , η οποία επικαλέστηκε λόγους υγείας. Συγκριμένα, στο ακροατήριο προσκομίστηκε έγγραφο από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα», στο οποίο αναγραφόταν ότι ο κατηγορούμενος γιατρός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικού προβλήματος. Μάλιστα, η αδελφή του καρδιοχειρουργού κατέθεσε πως είναι χρόνιος καρδιοπαθής.
Υπενθυμίζεται ότι tην προηγούμενη φορά η εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης είχε αναβληθεί όταν η υπεράσπιση του κατηγορούμενου γιατρού υποστήριξε ότι αυτός είναι κλινήρης καθώς υπέστη κάκωση στη μέση πέφτοντας από καρέκλα.
«Είναι προσχηματικός ο λόγος αναβολής, να διερευνήσει το δικαστήριο αν όντως ο κατηγορούμενος είναι εκεί, στο νοσοκομείο» είπε μεταξύ άλλων η πλευρά της καταγγέλλουσας στο δικαστήριο. Τελικά, το δικαστήριο μετά και από σχετική εισαγγελική πρόταση αποφάσισε να αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης.
