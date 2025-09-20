Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μενίδι λόγω της φωτιάς σε εργοστάσιο - Ποιες οδοί παραμένουν κλειστές
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μενίδι λόγω της φωτιάς σε εργοστάσιο - Ποιες οδοί παραμένουν κλειστές
Η Τροχαία ενημερώνει για διακοπές κυκλοφορίας σε βασικές αρτηρίες της περιοχής
Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στην περιοχή των Αχαρνών έχει οδηγήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.
Σύμφωνα με τη συνεχή ενημέρωση, παραμένουν σε ισχύ εκτροπές της κυκλοφορίας στα ακόλουθα σημεία:
- Στη λεωφόρο Δεκελείας και στη λεωφόρο Τατοΐου.
- Στον παράδρομο της νέας εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας και στη λεωφόρο Δεκελείας.
Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς στην περιοχή επικρατεί αυξημένη κίνηση.
