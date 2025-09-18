Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

με τις προσφορές (4,25€)

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα"αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ, με εξώφυλλο τη Sharon StoneΗ σταρ-φαινόμενο σε μια αποκλειστική φωτογράφιση και συνέντευξη για το ελληνικό Marie Claire μιλά για το νέο της δημιουργικό κεφάλαιο στη ζωγραφική, την τέχνη ως θεραπεία και τη σοφία που φέρνει ο χρόνος.Η Αμερικανίδα ηθοποιός σαγηνεύει στο εξώφυλλο της καρδιάς του φθινοπώρου.Με αφοπλιστική ειλικρίνεια ανοίγει την καρδιά της για τη μητρότητα, το Χόλιγουντ, την αγάπη της για την Ευρώπη και την έμπνευση που αντλεί από την Ελλάδα.«Η ζωή είναι μια διαδικασία συνεχούς μάθησης· η δύναμη βρίσκεται μέσα μας και κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία», τονίζει, ενώ ποζάρει με τα ωραιότερα φθινοπωρινά designer looks στο Λος Άντζελες.Αποκαλύπτει γιατί δεν φιλτράρει πια τους ρόλους της μέσα από τη σεξουαλικότητα και γιατί θέλει να δοκιμαστεί σε κωμωδίες και σε ρόλους «καλής».Η μόδα επιστρέφει στο χρώμα: back to bright, με τολμηρούς συνδυασμούς που υπόσχονται συναρπαστικές εμφανίσεις.Φτιάχνουμε λίστες με τσάντες, παπούτσια και κοσμήματα που θα μας συνοδέψουν από το πρωί ως το βράδυ.Παράλληλα, υφάσματα σε παστέλ τόνους, δερμάτινα, δαντέλες και συνθετικές γούνες είναι οι καλύτερες επιλογές για να υποδεχτούμε τον Οκτώβριο.Τον Οκτώβριο φοράμε δερμάτινα τζάκετ, παντελόνια και αξεσουάρ που μπλέκονται με αυστηρά κομμάτια και εντυπωσιακά κοσμήματα.Κάθε μήνα στις σελίδες του Marie Claire φιλοξενούμε γυναίκες που μας εμπνέουν με το δυναμισμό τους.Η Λένα Δροσάκη μοιράζεται μαζί μας όσα αγαπά – από το θέατρο και τη σειρά «Σέρρες» μέχρι τον γιο της Αναστάση και τη δύναμη που πηγάζει από την αλήθεια, ενώ συναντάμε τρεις νέες καουμπόισσες από τη Νότια Καλιφόρνια που επαναπροσδιορίζουν τη θηλυκότητα, ζώντας με μάντρα τη χαρά και την καλοσύνη.Στο ραντάρ της ομορφιάς, ο αναζωογονητικός ύπνος γίνεται καθημερινή μας συνήθεια: οροί και κρέμες που δουλεύουν τη νύχτα για επιδερμίδα ξεκούραστη και λαμπερή το πρωί.Οι πιο hot τάσεις στο μακιγιάζ, όπως ξεδιπλώθηκαν στις πασαρέλες των μεγάλων μητροπόλεων, μάς φτιάχνουν τη διάθεση για τις μέρες που έρχονται.Το ταξίδι συνεχίζεται στη λίμνη Κόμο, όπου το δημιουργικό δίδυμο Draga & Aurel μεταμόρφωσε μια βίλα art nouveau σε προσωπικό καταφύγιο τέχνης…Αλλά και στην κουζίνα της σεφ Μαρίνας Χρονά, που εκπροσωπεί μια νέα γενιά σεφ στη γαστρονομία.Marie Claire, ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκεςΠίσω από τη «βιτρίνα» μιας ήσυχης, μονότονης ζωής στη βρετανική επαρχία, κρύβονται αποτρόπαιες πράξεις, ενδοοικογενειακής βίας.Η υποψηφιότητα της Σίνα Μακέυ για το περίφημο βραβείο λογοτεχνίας Μπούκερ ήταν μία επιπλέον επιβεβαίωση ότι το «Φωτιά στο περιβόλι» είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό μυθιστόρημα. Η Σίνα Mακέυ, μία από τις εξέχουσες σύγχρονες Βρετανίδες συγγραφείς, αναθέτει στην Έιπριλ, την κεντρική ηρωίδα της αφήγησής της, να οδηγήσει τον αναγνώστη σε ένα νοσταλγικό ταξίδι πίσω στη μαγεία της παιδικής ηλικίας. Αυτό όμως δεν είναι παρά απλώς η εξωτερική «κρούστα» των γεγονότων που καθορίζουν τη ζωή ενός κύκλου προσώπων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις πολύ πιο περίπλοκες -και πολύ πιο σκοτεινές- από όσο αφήνουν να εννοηθεί οι πρώτες σελίδες του βιβλίου. Όπως χαρακτηριστικά γράφει η Σίνα Μακέυ, «το 1953, τη χρονιά της πλημμύρας στην ανατολική Αγγλία και της κατάκτησης του Έβερεστ, τη χρονιά του θανάτου του Στάλιν, η οικογένειά μου μετακόμισε από το Λονδίνο σε ένα μικρό χωριό, το Στόουνμπριτζ. Εκεί τότε υπήρχαν περίπου μία ντουζίνα άνθρωποι που πηγαινοέρχονταν στη δουλειά τους με το τρένο και που τα σκληρά στρογγυλά καπέλα τους χοροπηδούσαν πάνω κάτω στο λόφο του Σταθμού, κάτω από τις πελώριες αγριοκαστανιές και τις οξιές που πλαισίωναν το δρόμο. Κανένα από τα κορίτσια του χωριού δε θα σκεφτόταν ποτέ, ούτε καν στον ύπνο του, να κατηφορίσει το λόφο του Σταθμού τη νύχτα, διαφορετικά θα ήταν ένας ύπνος γεμάτος εφιάλτες, γιατί όλοι ήξεραν ότι εκεί τριγύριζε ένας άνθρωπος μ' ένα σακί κι ένα μαχαίρι, που παραμόνευε για να σου επιτεθεί. Ακόμα και τη μέρα ο δρόμος του λόφου ήταν ατέλειωτος και σιωπηλός κάτω από τις βαριές φυλλωσιές». Άραγε η ειδυλλιακή εικόνα θα μετατραπεί σε κόλαση; Πόσο γρήγορα και βίαια χάνεται η αθωότητα της παιδικής ηλικίας όταν το κακό και ο θάνατος καραδοκούν; Ερωτήματα που αναζητούν απάντηση ως την τελευταία σελίδα ενός εξαιρετικού βιβλίου.Αυτή την Κυριακή το σπουδαίο βιβλίο «Φωτιά στο περιβόλι» της Σίνα Μακέυ είναι στο ΘΕΜΑ.«Είμαι οραματίστρια όπως ήταν και ο Lagerfeld»Το pop icon πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια-φόρο τιμής στον θρυλικό σχεδιαστήΟ γοητευτικός αντιστάρ που άλλαξε για πάντα το Χόλιγουντ50 χρόνια ιστορίας με stars και VIPsΜια Κρητικιά στα φετινά βραβεία GrammyΑπό το Μπρόντγουεϊ στην ΑθήναΟ πύργος-ορόσημο της ΧίουΑκόμα:Ο τελευταίος σύντροφος της Τζάκι ΚένεντιΥπέροχα κομψές στα χρώματα του φετινού χειμώναΕπαγγελματική περιποίηση στο σπίτιToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :2.«Είμαι οραματίστρια όπως ήταν και ο Lagerfeld»Το pop icon πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια-φόρο τιμής στον θρυλικό σχεδιαστήΟ γοητευτικός αντιστάρ που άλλαξε για πάντα το Χόλιγουντ50 χρόνια ιστορίας με stars και VIPsΜια Κρητικιά στα φετινά βραβεία GrammyΑπό το Μπρόντγουεϊ στην ΑθήναΟ πύργος-ορόσημο της ΧίουΑκόμα:Ο τελευταίος σύντροφος της Τζάκι ΚένεντιΥπέροχα κομψές στα χρώματα του φετινού χειμώναΕπαγγελματική περιποίηση στο σπίτιToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.