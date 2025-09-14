Δυτική Αττική: Καραμπίνα, σφαίρες και ηχεία κατασχέθηκαν στην τελευταία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμούς Ρομά - Δείτε βίντεο
Δυτική Αττική: Καραμπίνα, σφαίρες και ηχεία κατασχέθηκαν στην τελευταία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμούς Ρομά - Δείτε βίντεο
«Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση» σύμφωνα με την Αστυνομία
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου σε οικισμούς Ρομά σε Ζεφύρι και Άνω Λιόσια.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε.. Σκοπός της ειδικής επιχειρησιακής δράσης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του νόμου περί όπλων, προσωπικών δεδομένων και εξαρτησιογόνων ουσιών.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -8- οικίες, όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: καραμπίνα, -43- φυσίγγια,
μαχαίρι τύπου «ματσέτα», -29- φαρμακευτικά δισκία, -10- ηχεία υψηλής ισχύος, ενισχυτής, -29- κάμερες παρακολούθησης, καταγραφικά μηχανήματα, καθώς και το χρηματικό ποσό των -7.695- ευρώ.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές, ενώ ακόμα αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου για ληστεία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, σύμφωνα με την Αστυνομία.
