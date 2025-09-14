Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν Τούρκο οδηγό νταλίκας μετά από συμπλοκή έξω από ξενοδοχείο
Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν Τούρκο οδηγό νταλίκας μετά από συμπλοκή έξω από ξενοδοχείο
Ο οδηγός έχει μεταφερθεί, κατά πληροφορίες, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης έξω από γνωστό ξενοδοχείο.
Ειδικότερα, έπειτα από διαπληκτισμό ανάμεσα σε έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου κι έναν Τούρκο οδηγό νταλίκας, ο οδηγός έχει βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ μαχαιρωμένος πισώπλατα 2-3 φορές.
Ο οδηγός έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος.
Ειδικότερα, έπειτα από διαπληκτισμό ανάμεσα σε έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου κι έναν Τούρκο οδηγό νταλίκας, ο οδηγός έχει βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ μαχαιρωμένος πισώπλατα 2-3 φορές.
Ο οδηγός έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς ο εσωστρεφής Τάιλερ έφτασε να συλληφθεί για τη δολοφονία του Κερκ – Τα «γιατί» της δολοφονίας που κλονίζει τις ΗΠΑ
Η Άννα Βίσση ξεσήκωσε ξανά το Καλλιμάρμαρο σε μια φαντασμαγορική βραδιά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με χτυπούσε και μου έλεγε «πιες κοκαΐνη»: Νέες πληροφορίες για τη δράση του 42χρονου μαστροπού
Πώς ο εσωστρεφής Τάιλερ έφτασε να συλληφθεί για τη δολοφονία του Κερκ – Τα «γιατί» της δολοφονίας που κλονίζει τις ΗΠΑ
Η Άννα Βίσση ξεσήκωσε ξανά το Καλλιμάρμαρο σε μια φαντασμαγορική βραδιά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με χτυπούσε και μου έλεγε «πιες κοκαΐνη»: Νέες πληροφορίες για τη δράση του 42χρονου μαστροπού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα