Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν Τούρκο οδηγό νταλίκας μετά από συμπλοκή έξω από ξενοδοχείο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης έξω από γνωστό ξενοδοχείο.Ειδικότερα, έπειτα από διαπληκτισμό ανάμεσα σε έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου κι έναν Τούρκο οδηγό νταλίκας, ο οδηγός έχει βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ μαχαιρωμένος πισώπλατα 2-3 φορές.Ο οδηγός έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος.