Θεσσαλονίκη: 18χρονη με τον σύντροφό της ξυλοκόπησαν τον πρώην και τον πατέρα του - Τον «παγίδευσε» και τους χτυπούσαν δέκα άτομα



«Έσκασαν κάτι… άκυροι και τους χτύπησαν», είπε η 18χρονη

«Συνέχισα να δέχομαι χτυπήματα και προσπαθούσα να δω αν είναι καλά οι γονείς μου. Τους έβλεπα όλους να κλωτσάνε τον πατέρα μου. Η μάνα μου είχε πέσει από πάνω μου για να με προστατέψει. Η κατηγορούμενη χτυπούσε τον πατέρα μου με κλωτσιές. Το ίδιο και ο σύντροφός της και άλλα άτομα», είπε. Σημείωσε, δε, ότι «η 18χρονη ήταν εκείνη που δημιούργησε το ψεύτικο προφίλ στο Instagram και η ίδια σχεδίασε το ψεύτικο ραντεβού».Τη δική της εκδοχή έδωσε στην απολογία της η 18χρονη κατηγορούμενη, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε δώσει ραντεβού με τον 20χρονο και ότι εκείνος με την οικογένειά του πέρασαν από το σημείο στο οποίο συχνάζουν και τότε η κατάσταση ξέφυγε, καθώς — όπως ισχυρίστηκε — η μητέρα του νεαρού ξεκίνησε να τη βρίζει χυδαία.Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ήταν με τη φίλη της εκείνο το βράδυ στον χώρο στάθμευσης του γηπέδου, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε το αυτοκίνητο με την οικογένεια μπροστά τους. «Η μητέρα του άρχισε να με βρίζει πολύ άσχημα. Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και η μητέρα του έκανε έντονες κινήσεις προς εμένα. Τους ρωτούσα γιατί με βρίζουν και προσπαθούσα να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Μετά από ένα σημείο αισθάνθηκα ότι απειλούμαι και άρχισα να βρίζω κι εγώ. Αν δεν την κρατούσαν, θα μου είχε επιτεθεί», ισχυρίστηκε.Σε άλλο σημείο της απολογίας της, η 18χρονη ανέφερε ότι εκείνη κάλεσε τον σύντροφό της στο σημείο, καθώς φοβήθηκε από τις ύβρεις που — όπως λέει — εξαπέλυε η μητέρα του 20χρονου. «Η φίλη μου και το αγόρι μου με τραβούσαν για να μην μιλήσω άλλο. Το αγόρι μου μίλησε με τον πρώην σύντροφό μου. Εκείνος τον χτύπησε πρώτος, εγώ δεν χτύπησα κανέναν. Πατέρας και γιος κινήθηκαν προς το αγόρι μου και προσπαθούσε να αμυνθεί», ανέφερε και στη συνέχεια υποστήριξε πως κάποιοι άλλοι άγνωστοι ήρθαν από μόνοι τους στο σημείο και ξυλοκόπησαν τα θύματα.«Μετά έσκασαν κάτι άκυροι που δεν τους είχα δει ποτέ και άρχισαν να χτυπιούνται άλλοι με τον πατέρα και άλλοι με τον γιο. Η μάνα είχε πέσει πάνω από τον γιο της για να τον προστατέψει. Τους χτυπούσαν όλους. Εγώ δεν έκανα τίποτα, μάλιστα προσπάθησα να τους τραβήξω από πάνω τους», ισχυρίστηκε.Τελικά, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε για να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς της και την έκρινε ένοχη για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Τ, με τριετή αναστολή, αναγνωρίζοντάς της το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.Σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ακόμη εννέα ατόμων, καθώς και σε βάρος του συντρόφου της 18χρονης, που συμμετείχαν στην επίθεση.