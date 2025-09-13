Θεσσαλονίκη: 18χρονη με τον σύντροφό της ξυλοκόπησαν τον πρώην και τον πατέρα του - Τον «παγίδευσε» και τους χτυπούσαν δέκα άτομα
«Τους έβλεπα όλους να κλωτσάνε τον πατέρα μου. Η μάνα μου είχε πέσει από πάνω μου για να με προστατέψει» ανέφερε ο 20χρονος
Σε σκηνικό τρόμου για όλη την οικογένεια μετατράπηκε ένα «ραντεβού» που κανόνισε μέσω Instagram ένας 20χρονος στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για ενέδρα που του έστησαν η 18χρονη πρώην του μαζί με τον νυν σύντροφό της, για να ξυλοκοπήσουν εκείνον και τον 53χρονο πατέρα του, μπροστά στη μητέρα του που προσπάθησε να τον προστατεύσει.
Το απίστευτο περιστατικό ωμής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 31 Αυγούστου, σε χώρο στάθμευσης γηπέδου στη δυτική Θεσσαλονίκη. Πατέρας και γιος διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για τις πρώτες βοήθειες, μετά την άγρια επίθεση από την 18χρονη, τον σύντροφό της και πολυμελή ομάδα που τους χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές.
Σύμφωνα με την καταγγελία του 53χρονου θύματος και όσα κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, όλα ξεκίνησαν λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο 20χρονος γιος του άρχισε να συνομιλεί με μία άγνωστη κοπέλα στο Instagram και έδωσαν ραντεβού προκειμένου να συναντηθούν από κοντά και να γνωριστούν.
«Εμένα μου ζήτησε να τον μεταφέρω με το αυτοκίνητο ως το σημείο της συνάντησης και, όταν φτάσαμε εκεί, περίπου στις 10 το βράδυ, είδαμε την 18χρονη πρώην σύντροφό του μαζί με μία φίλη της. Τότε, η κατηγορούμενη πλησίασε το αυτοκίνητο και είπε ότι αυτή ήταν που τον κάλεσε να συναντηθούν — χρησιμοποιώντας πιθανότατα ψεύτικο προφίλ στο Instagram — και του ζητούσε με έντονο τρόπο να βγει από το αυτοκίνητο για να μιλήσουν», ανέφερε ο μάρτυρας ξεκινώντας την κατάθεσή του.
Όσα ακολούθησαν θα μπορούσαν να είναι σκηνές βγαλμένες από ταινία δράσης, αφού ανάμεσα στις φωνές της νεαρής και του συντρόφου της, η οικογένεια είδε ένα «τσούρμο» — πάνω από δέκα άτομα — να τρέχει απειλητικά κατά πάνω τους. Χωρίς μέχρι τότε να έχουν βγει από το αυτοκίνητο, επιχείρησαν να διαφύγουν από το σημείο αντιλαμβανόμενοι ότι κινδυνεύει άμεσα η σωματική τους ακεραιότητα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. «Προσπάθησα να ηρεμήσω τα πνεύματα και να φύγουμε, όμως μας έκλεισαν τον δρόμο και άρχισαν να χτυπούν με μανία το αυτοκίνητο, ξήλωσαν τα χερούλια και προκάλεσαν φθορές», σημείωσε ο μάρτυρας.
Με τα τραύματα να είναι εμφανή ακόμη στο σώμα του, κι ας έχουν περάσει σχεδόν δύο εβδομάδες από το περιστατικό, ο μάρτυρας περιέγραψε στη συνέχεια τη σκηνή του άγριου ξυλοδαρμού, τονίζοντας ότι η 18χρονη τον χτυπούσε με «δολοφονικές κλωτσιές» στο πρόσωπο, όση ώρα ήταν πεσμένος στο έδαφος και τον ξυλοκοπούσαν πάνω από δέκα άτομα.
Επιχειρώντας να βάλει μία χρονική σειρά των όσων έγιναν, ανέφερε ότι αναγκάστηκε να βγει πρώτος από το αυτοκίνητο ο γιος του, ο οποίος αμέσως δέχτηκε μία γροθιά στο πρόσωπο από τον σύντροφο της 18χρονης, ενώ αντίστοιχο χτύπημα δέχτηκε και ο ίδιος μόλις άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου.
«Αφού χτύπησε κι εμένα, ήρθαν από πίσω μου πάνω από δέκα άτομα και δέχτηκα ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι. Έπεσα κάτω, δίπλα στην πόρτα του συνοδηγού. Τα άτομα συνέχισαν να με χτυπούν, ενώ η 18χρονη μου έριχνε φονικές κλωτσιές στο πρόσωπο. Ήθελε να μου κάνει κακό. Στόχευε στο μάτι και στο κεφάλι μου. Φώναζα για βοήθεια, η σύζυγός μου τους εκλιπαρούσε να σταματήσουν γιατί έχω πρόβλημα με την καρδιά μου. Ήθελαν να με εξοντώσουν και δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Δέχτηκα αμέτρητα χτυπήματα από πολλά άτομα και η 18χρονη μου έριξε τουλάχιστον δύο δυνατές κλωτσιές στο πρόσωπο», κατέθεσε.
Ο 53χρονος ανέφερε ότι τα άτομα σταμάτησαν να τους ξυλοκοπούν μόνο όταν κόσμος που βρισκόταν σε κοντινά καταστήματα παρενέβη και οι δράστες αναγκάστηκαν να σταματήσουν την επίθεση. «Από τα χτυπήματα που δέχτηκα τραυματίστηκα στο κεφάλι, το χέρι και τα πλευρά. Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζω για ποιον λόγο έγινε όλο αυτό. Η 18χρονη με χτυπούσε όσο ήμουν πεσμένος στο έδαφος, θέλοντας να βγάλει το άχτι της», είπε, έχοντας ακόμη τον νάρθηκα στο χέρι του.
Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε περιέγραψε στο δικαστήριο και ο 20χρονος που βρέθηκε αντιμέτωπος με την 18χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία — όπως κατήγγειλε — του έστησε ενέδρα με ψεύτικο προφίλ στο Instagram για να του επιτεθεί μαζί με τον σύντροφό της και την ομάδα ατόμων.
Ο νεαρός ανέφερε ότι διατηρούσε δεσμό με την 18χρονη για διάστημα περίπου πέντε μηνών, ενώ τον τελευταίο χρόνο που είχαν διακόψει τη σχέση τους, της έστειλε μόνο ένα συλλυπητήριο μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο, όταν έμαθε ότι πέθανε η γιαγιά της το καλοκαίρι. Από τότε, όπως είπε, ο νυν σύντροφός της ξεκίνησε να τον απειλεί σε τηλεφωνικές κλήσεις, κάτι το οποίο γνώριζε η κατηγορούμενη, καθώς ήταν παρούσα σε αυτά τα τηλεφωνήματα.
«Την επίμαχη ημέρα έκλεισα ραντεβού μέσω Instagram με μία κοπέλα που δεν γνώριζα και με πήγαιναν οι γονείς μου με το αυτοκίνητο για να τη συναντήσω», ανέφερε, ξεκινώντας να περιγράφει τη στιγμή του άγριου ξυλοδαρμού. Τόνισε ότι δέχτηκε πρώτος γροθιά από τον σύντροφο της 18χρονης και στη συνέχεια είδε τον πατέρα του να πέφτει κάτω στο έδαφος από αντίστοιχο χτύπημα που δέχτηκε.
«Η μάνα μου έπεσε επάνω μου για να με προστατεύσει»
Ο νεαρός ανέφερε ότι διατηρούσε δεσμό με την 18χρονη για διάστημα περίπου πέντε μηνών, ενώ τον τελευταίο χρόνο που είχαν διακόψει τη σχέση τους, της έστειλε μόνο ένα συλλυπητήριο μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο, όταν έμαθε ότι πέθανε η γιαγιά της το καλοκαίρι. Από τότε, όπως είπε, ο νυν σύντροφός της ξεκίνησε να τον απειλεί σε τηλεφωνικές κλήσεις, κάτι το οποίο γνώριζε η κατηγορούμενη, καθώς ήταν παρούσα σε αυτά τα τηλεφωνήματα.
«Την επίμαχη ημέρα έκλεισα ραντεβού μέσω Instagram με μία κοπέλα που δεν γνώριζα και με πήγαιναν οι γονείς μου με το αυτοκίνητο για να τη συναντήσω», ανέφερε, ξεκινώντας να περιγράφει τη στιγμή του άγριου ξυλοδαρμού. Τόνισε ότι δέχτηκε πρώτος γροθιά από τον σύντροφο της 18χρονης και στη συνέχεια είδε τον πατέρα του να πέφτει κάτω στο έδαφος από αντίστοιχο χτύπημα που δέχτηκε.
«Συνέχισα να δέχομαι χτυπήματα και προσπαθούσα να δω αν είναι καλά οι γονείς μου. Τους έβλεπα όλους να κλωτσάνε τον πατέρα μου. Η μάνα μου είχε πέσει από πάνω μου για να με προστατέψει. Η κατηγορούμενη χτυπούσε τον πατέρα μου με κλωτσιές. Το ίδιο και ο σύντροφός της και άλλα άτομα», είπε. Σημείωσε, δε, ότι «η 18χρονη ήταν εκείνη που δημιούργησε το ψεύτικο προφίλ στο Instagram και η ίδια σχεδίασε το ψεύτικο ραντεβού».
Τη δική της εκδοχή έδωσε στην απολογία της η 18χρονη κατηγορούμενη, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε δώσει ραντεβού με τον 20χρονο και ότι εκείνος με την οικογένειά του πέρασαν από το σημείο στο οποίο συχνάζουν και τότε η κατάσταση ξέφυγε, καθώς — όπως ισχυρίστηκε — η μητέρα του νεαρού ξεκίνησε να τη βρίζει χυδαία.
Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ήταν με τη φίλη της εκείνο το βράδυ στον χώρο στάθμευσης του γηπέδου, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε το αυτοκίνητο με την οικογένεια μπροστά τους. «Η μητέρα του άρχισε να με βρίζει πολύ άσχημα. Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και η μητέρα του έκανε έντονες κινήσεις προς εμένα. Τους ρωτούσα γιατί με βρίζουν και προσπαθούσα να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Μετά από ένα σημείο αισθάνθηκα ότι απειλούμαι και άρχισα να βρίζω κι εγώ. Αν δεν την κρατούσαν, θα μου είχε επιτεθεί», ισχυρίστηκε.
Σε άλλο σημείο της απολογίας της, η 18χρονη ανέφερε ότι εκείνη κάλεσε τον σύντροφό της στο σημείο, καθώς φοβήθηκε από τις ύβρεις που — όπως λέει — εξαπέλυε η μητέρα του 20χρονου. «Η φίλη μου και το αγόρι μου με τραβούσαν για να μην μιλήσω άλλο. Το αγόρι μου μίλησε με τον πρώην σύντροφό μου. Εκείνος τον χτύπησε πρώτος, εγώ δεν χτύπησα κανέναν. Πατέρας και γιος κινήθηκαν προς το αγόρι μου και προσπαθούσε να αμυνθεί», ανέφερε και στη συνέχεια υποστήριξε πως κάποιοι άλλοι άγνωστοι ήρθαν από μόνοι τους στο σημείο και ξυλοκόπησαν τα θύματα.
«Μετά έσκασαν κάτι άκυροι που δεν τους είχα δει ποτέ και άρχισαν να χτυπιούνται άλλοι με τον πατέρα και άλλοι με τον γιο. Η μάνα είχε πέσει πάνω από τον γιο της για να τον προστατέψει. Τους χτυπούσαν όλους. Εγώ δεν έκανα τίποτα, μάλιστα προσπάθησα να τους τραβήξω από πάνω τους», ισχυρίστηκε.
Τελικά, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε για να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς της και την έκρινε ένοχη για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, με τριετή αναστολή, αναγνωρίζοντάς της το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.
Σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ακόμη εννέα ατόμων, καθώς και σε βάρος του συντρόφου της 18χρονης, που συμμετείχαν στην επίθεση.
«Έσκασαν κάτι… άκυροι και τους χτύπησαν», είπε η 18χρονη
Τελικά, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε για να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς της και την έκρινε ένοχη για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, με τριετή αναστολή, αναγνωρίζοντάς της το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.
Σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ακόμη εννέα ατόμων, καθώς και σε βάρος του συντρόφου της 18χρονης, που συμμετείχαν στην επίθεση.
