Κλήρωση Eurojackpot 12/9/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (12/9), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 159 είναι οι εξής: 7, 22, 24, 33, 45, 4 και 12.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και κάθε Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

