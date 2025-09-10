Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στις Κομποτάδες Φθιώτιδας
Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ
Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας.
Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν κατοικίες.
