Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στις Κομποτάδες Φθιώτιδας
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στις Κομποτάδες Φθιώτιδας

Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στις Κομποτάδες Φθιώτιδας
Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας

Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

