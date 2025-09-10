Θεσσαλονίκη: Καρέ-καρέ η ληστεία καταστήματος - 14 ετών ο ένας από τους 3 δράστες, το είχαν ληστέψει και παλαιότερα
ΕΛΛΑΔΑ
Κατάστημα Θεσσαλονίκη Ληστεία ληστές δράστες

Θεσσαλονίκη: Καρέ-καρέ η ληστεία καταστήματος - 14 ετών ο ένας από τους 3 δράστες, το είχαν ληστέψει και παλαιότερα

Στο βίντεο φαίνονται οι τρεις ληστές που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να μπαίνουν στο κατάστημα με έναν εξ αυτών να ακινητοποιεί με μαχαίρι τον υπάλληλο

Θεσσαλονίκη: Καρέ-καρέ η ληστεία καταστήματος - 14 ετών ο ένας από τους 3 δράστες, το είχαν ληστέψει και παλαιότερα
14 ΣΧΟΛΙΑ
Τις κινήσεις τριών ληστών που χτύπησαν κατάστημα στη Θεσσαλονίκη που λειτουργεί 24 ώρες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο φαίνονται οι τρεις ληστές που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να μπαίνουν στο κατάστημα με έναν εξ αυτών να ακινητοποιεί με μαχαίρι τον υπάλληλο.

Με γρήγορες κινήσεις οι τρεις δράστες, ανάμεσά στους οποίους και ένας 14χρονος, χρειάστηκαν 30 δευτερόλεπτα για να πάρουν την ταμειακή μηχανή και να διαφύγουν.

Ακολούθησε έρευνα της ΕΛΑΣ μετά την οποία οι τρεις ληστές συνελήφθησαν ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν ληστέψει το ίδιο κατάστημα και στο παρελθόν.

Δείτε το βίντεο 



Ειδήσεις σήμερα:

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της - «Δεχόμαστε επίθεση» ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο

Το iPhone 17 «αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ

Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα - Ανατροπή ισορροπιών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκία
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς να βρεις την πιο συμφέρουσα ασφάλεια αυτοκινήτου σε λίγα λεπτά

Με σύγκριση τιμών, πλήρη διαφάνεια και χωρίς περιττές διαδικασίες, η online ασφάλιση σου δείχνει τον πιο έξυπνο δρόμο για οικονομία και σιγουριά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης