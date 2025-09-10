Θεσσαλονίκη: Καρέ-καρέ η ληστεία καταστήματος - 14 ετών ο ένας από τους 3 δράστες, το είχαν ληστέψει και παλαιότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Στο βίντεο φαίνονται οι τρεις ληστές που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να μπαίνουν στο κατάστημα με έναν εξ αυτών να ακινητοποιεί με μαχαίρι τον υπάλληλο
Τις κινήσεις τριών ληστών που χτύπησαν κατάστημα στη Θεσσαλονίκη που λειτουργεί 24 ώρες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.
Στο βίντεο φαίνονται οι τρεις ληστές που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να μπαίνουν στο κατάστημα με έναν εξ αυτών να ακινητοποιεί με μαχαίρι τον υπάλληλο.
Με γρήγορες κινήσεις οι τρεις δράστες, ανάμεσά στους οποίους και ένας 14χρονος, χρειάστηκαν 30 δευτερόλεπτα για να πάρουν την ταμειακή μηχανή και να διαφύγουν.
Ακολούθησε έρευνα της ΕΛΑΣ μετά την οποία οι τρεις ληστές συνελήφθησαν ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν ληστέψει το ίδιο κατάστημα και στο παρελθόν.
