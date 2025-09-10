Θεσσαλονίκη: Καρέ-καρέ η ληστεία καταστήματος - 14 ετών ο ένας από τους 3 δράστες, το είχαν ληστέψει και παλαιότερα

Στο βίντεο φαίνονται οι τρεις ληστές που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να μπαίνουν στο κατάστημα με έναν εξ αυτών να ακινητοποιεί με μαχαίρι τον υπάλληλο