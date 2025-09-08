Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Δήμας: Εντός του 2025 η ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού
Eντός των προβλεπόμενων προθεσμιών θα κατασκευαστούν οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στη Βουλή
Η ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2025, προανήγγειλε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, απαντώντας στη Βουλή, σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΚΙΝ.ΑΛ., Ιλχάν Αχμέτ σχετικά με το δίκτυο της Εγνατίας Οδού στη Θράκη.
Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του στη Βουλή, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε τη στρατηγική σημασία της Εγνατίας Οδού εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η ολοκλήρωση της παραχώρησης θα γίνει εντός του 2025, ώστε να προχωρήσουν όλες οι αναγκαίες βελτιώσεις στην Εγνατία Οδό - από σήραγγες και γέφυρες έως νέες υποδομές - με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών.
«Η Εγνατία Οδός συνιστά έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που πληροί όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς είναι τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου. Οι δείκτες οδικής ασφάλειας είναι αντίστοιχοι με εκείνους των λοιπών αυτοκινητοδρόμων», είπε ο κ. Δήμας.
Συμπλήρωσε πως απαιτούνται συντηρήσεις, ενώ θα κατασκευαστούν και οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Επιπλέον, για το ζήτημα της συντήρησης του οδικού δικτύου, πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται σημαντικά έργα στη Θράκη και τη Μακεδονία, όπως η πλήρης αποκατάσταση του τμήματος Κομοτηνή - Τελωνείο Κήπων, ενώ γίνονται εργασίες στα υποτμήματα της παράκαμψης Καβάλας και μεταξύ κόμβου Λαγκαδά και Νυμφόπετρας.
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε, επίσης, ότι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εισάγει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών για παραβάσεις που σχετίζονται με σοβαρά τροχαία ατυχήματα και γι' αυτό συνιστά πράξη θεσμικής ευθύνης, η οποία θωρακίζει την οδική ασφάλεια και προστατεύει την ανθρώπινη ζωή.
