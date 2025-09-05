Πέθανε ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος, Νικόλαος Παπαδάκης



Πέθανε ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος με έδρα τα Χανιά, Νικόλαος Παπαδάκης μετά από μάχη με τον καρκίνο.Πορεύτηκε αφήνοντας σπουδαίο έργο για τους ερευνητές και επιστήμονες σχετικά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ενώ, ο ίδιος ήταν μια από τις σημαίνουσες προσωπικότητες της Κρήτης και ιδιαίτερα των Χανίων.Πολυγραφότατος, αρθρογράφος, επιμελητής εκδόσεων, σημαντικός συγγραφέας ερευνών και μελετών για το Κυπριακό, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, την πορεία, το έργο και την πολιτική διαδρομή του Ελευθερίου Βενιζέλου, με το σημαντικό του πόνημα που αφορά στη βιογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου.Με ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του στο Ίδρυμα.Όπως τόνισε, ως δικηγόρος, ερευνητής, συγγραφέας και για δεκαετίες γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», υπήρξε η ψυχή ενός θεσμού που τιμά όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ολόκληρη τη χώρα.Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Νικόλαο Παπαδάκη, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, της πολιτικής κληρονομιάς και της προσφοράς στην Ελλάδα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ως δικηγόρος, ερευνητής, συγγραφέας και για δεκαετίες γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», υπήρξε η ψυχή ενός θεσμού που τιμά όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ολόκληρη τη χώρα.Συνέβαλε καθοριστικά στη βαθύτερη διερεύνηση και κατανόηση του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενισχύοντας την εθνική αυτογνωσία. Συνδύασε το θάρρος με τη νηφαλιότητα και την αφοσίωση στην ιστορική επιστήμη με το ιδανικό της εθνικής ομοψυχίας. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί του, διαπιστώνοντας την ευγένεια, την ευαισθησία και την έγνοια του για την παιδεία, τον πολιτισμό και την πρόοδο του τόπου μας.Με το επιστημονικό του έργο και τις πρωτοβουλίες του συνέδεσε την ιστορική γνώση με την εκπαίδευση, εμπλουτίζοντας σταθερά τον δημόσιο διάλογο. Το δίτομο έργο του «Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης» ξεχωρίζει για το βάθος της έρευνας και τη γνώση της εποχής και των πρωταγωνιστών. Αποτελεί έργο-σταθμό ανάμεσα σε πολλά άλλα βιβλία του, που φωτίζουν μια καθοριστική περίοδο της νεότερης Ελλάδας.