Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος ο αστυνομικός που συνελήφθη - Ο όρος που του επιβλήθηκε
Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος ο αστυνομικός που συνελήφθη - Ο όρος που του επιβλήθηκε
Ο ένστολος φέρεται να έδωσε αναλυτικές εξηγήσεις για τις επίμαχες επαφές και επικοινωνίες
Ελεύθερος με μοναδικό περιοριστικό όρο αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε μετά την απολογία του, την Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής Χανίων, ο αστυνομικός του Ρεθύμνου που συνελήφθη για την υπόθεση διερεύνησης του κυκλώματος που λυμαινόταν το νησί με διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς κλπ.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο ίδιος φέρεται να αρνείται με σθένος τα όσα του αποδίδονται και ειδικότερα ότι υποβοηθούσε κατά κάποιο τρόπο την οργάνωση με πληροφορίες που έδινε σε συγκεκριμένο μέλος της, με το οποίο είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και δια ζώσης συναντήσεις.
Ο ένστολος φέρεται να έδωσε αναλυτικές εξηγήσεις για τις επίμαχες επαφές και επικοινωνίες. Για την περίπτωση του πάντως, συνάδελφοι του στο Ρέθυμνο εμφανίζονταν να τον στηρίζουν εξαρχής, υποστηρίζοντας ότι είναι ένας άνθρωπος που δώσει υπηρεσιακώς θετικά δείγματα γραφής.
Λίγο μετά τις 9 το πρωί μεταφέρθηκαν στην εισαγγελία Χανίων οι πρώτοι 10 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση, ενώ οι υπόλοιποι 7 αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή αργότερα μέσα στην ημέρα.
Στα δικαστήρια των Χανίων είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων με κάποιους να φωνάζουν «σε αγαπώ» με ορισμένους εκ των κατηγορουμένων να τους χαιρετούν κατά τη μεταγωγή τους.
Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης από την Κρήτη, η μεταγωγή των μελών της κρητικής μαφίας έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ενώ στον χώρο της εισαγγελίας έχουν αναπτυχθεί πρωτοφανή μέτρα λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.
Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, Παρασκευή, με τις απολογίες ακόμη 16 ατόμων, ενώ άλλοι 16 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση παραμένουν ήδη κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα για παλαιότερα αδικήματα.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο ίδιος φέρεται να αρνείται με σθένος τα όσα του αποδίδονται και ειδικότερα ότι υποβοηθούσε κατά κάποιο τρόπο την οργάνωση με πληροφορίες που έδινε σε συγκεκριμένο μέλος της, με το οποίο είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και δια ζώσης συναντήσεις.
Ο ένστολος φέρεται να έδωσε αναλυτικές εξηγήσεις για τις επίμαχες επαφές και επικοινωνίες. Για την περίπτωση του πάντως, συνάδελφοι του στο Ρέθυμνο εμφανίζονταν να τον στηρίζουν εξαρχής, υποστηρίζοντας ότι είναι ένας άνθρωπος που δώσει υπηρεσιακώς θετικά δείγματα γραφής.
Απολογούνται οι συλληφθέντες
Λίγο μετά τις 9 το πρωί μεταφέρθηκαν στην εισαγγελία Χανίων οι πρώτοι 10 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση, ενώ οι υπόλοιποι 7 αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή αργότερα μέσα στην ημέρα.
Στα δικαστήρια των Χανίων είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων με κάποιους να φωνάζουν «σε αγαπώ» με ορισμένους εκ των κατηγορουμένων να τους χαιρετούν κατά τη μεταγωγή τους.
Χανια: Στον ανακριτή πριν λιγο η πρώτη ομάδα συλληφθέντων της φερομενης εγκληματικής οργάνωσηςPosted by Flashnews.gr on Wednesday, September 3, 2025
Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης από την Κρήτη, η μεταγωγή των μελών της κρητικής μαφίας έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ενώ στον χώρο της εισαγγελίας έχουν αναπτυχθεί πρωτοφανή μέτρα λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.
Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, Παρασκευή, με τις απολογίες ακόμη 16 ατόμων, ενώ άλλοι 16 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση παραμένουν ήδη κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα για παλαιότερα αδικήματα.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στις αρχές Αυγούστου, και ενώ έχουν ήδη αρχίσει συλλήψεις περιφερειακών μελών και κυρίως διακινητών ναρκωτικών, στελέχη της σπείρας έχουν θορυβηθεί και απευθύνονται στον αστυνομικό για να αποκτήσουν εικόνα των κινήσεων της αστυνομίας. Όταν αυτό γίνεται, τα μέλη της συμμορίας παίρνουν μέτρα για την προστασία τους και ταυτόχρονα αυτός που έχει συναντηθεί με τον αστυνομικό λέει σε άλλον στον οποίο ζητά να συναντηθούν από κοντά τη φράση «Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…», θέλοντας να του χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου. Άλλωστε, συνθηματικά τον αστυνομικό- συνεργό τους, τον αποκαλούσαν «Γκόμενα» ή «Κοπέλα».
Το μέλος της σπείρας συναντήθηκε με τον αστυνομικό, χωρίς κανένας από τους δύο να έχει αντιληφθεί ότι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, μετά τη συνάντηση τα μέλη της συμμορίας «τροποποίησαν σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητά τους». Σταμάτησαν τις πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες και άρχισαν να συναντώνται από κοντά, προφανώς φοβούμενοι ότι τα τηλέφωνα ήταν υπό παρακολούθηση, έπαιρναν μέτρα για να περνούν απαρατήρητοι, άλλαξαν “μεσάζοντες”.
Μετά το ραντεβού με τον αστυνομικό, το μέλος της συμμορίας καλεί άλλον συνεργό του και μεταξύ άλλων του λέει στο τηλέφωνο: «Επείγον…κάτι θέλω να σου πω, δυο πράματα θέλω να σου πω, το ένα είναι εντάξει, νορμάλ, τ’ άλλο δεν είναι…».
Στη συνομιλία που συμφωνούν να βρεθούν από κοντά και έχει καταγραφεί, οι δύο κατηγορούμενοι, πληροφορημένοι από τον συγκατηγορούμενό τους αστυνομικό, λένε:
Σ.Μ: Έπαε είμαι με παρέα και κάθομαι και τρώγω και πίνω
Ε.Μ.: αα
Σ.Μ.»: Μονό… αύριο που θα σμίξουμε θα σου πω
Ε.Μ.: Ντάξει
Σ.Μ.: Αλλά να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται και είπενε και ποιοι τη γαστρώσανε
Ε.Μ.: Μμ , ντάξει τα λέμε το πρωί από κοντά , γειά
Σ.Μ.: 11:30 η ώρα θα σε πάρω τηλέφωνο
Όπως εκτιμάται, η φράση «να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται και είπενε και ποιοι τη γαστρώσανε» είναι έμμεσος τρόπος για να σημάνει “συναγερμό” ο ένας κατηγορούμενος στον άλλο, ότι κάτι συνέβαινε και ίσως η αστυνομία να βρισκόταν στα ίχνη τους.
Η αστυνομία έχει αποκωδικοποιήσει συνθηματικές λέξεις, βάσει των επαναλήψεών τους και των συναλλαγών που διαπιστωμένα ακολουθούσαν. Ετσι, όταν αναφέρονταν σε νάνους εννοούσαν καλάσνικοφ χωρίς κοντάκι, όταν μιλούσαν για μέλια αναφέρονταν στην κοκαϊνη, προσκλητήρια ή κουφέτα ή καρφάκια ή βιδάκια ήταν τα φυσίγγια- με ευθεία αναφορά των συνθηματικών στις κοινωνικές εκδηλώσεις μετά από γάμους ή βαφτίσια και τους πυροβολισμούς που τα συνοδεύουν στην Κρήτη. Δύο κωδικούς χρησιμοποιούσαν για την αστυνομία, που ήταν είτε τα «σκατά», είτε η «μαϊμού.
Δείτε το λεξικό της κρητικής μαφίας, όπως έχει αποκωδικοποιηθεί από την αστυνομία:
«Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…»Ο κρίσιμος ρόλος αστυνομικού που περιλαμβάνεται στους κατηγορούμενους της πολύκροτης υπόθεσης της κρητικής μαφίας περιγράφεται στη δικογραφία. ενώ σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι περίπου μισοί από τους συλληφθέντες. Ο αστυνομικός κατηγορείται ότι έδινε πληροφορίες στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για τις κινήσεις της αστυνομίας.
Στις αρχές Αυγούστου, και ενώ έχουν ήδη αρχίσει συλλήψεις περιφερειακών μελών και κυρίως διακινητών ναρκωτικών, στελέχη της σπείρας έχουν θορυβηθεί και απευθύνονται στον αστυνομικό για να αποκτήσουν εικόνα των κινήσεων της αστυνομίας. Όταν αυτό γίνεται, τα μέλη της συμμορίας παίρνουν μέτρα για την προστασία τους και ταυτόχρονα αυτός που έχει συναντηθεί με τον αστυνομικό λέει σε άλλον στον οποίο ζητά να συναντηθούν από κοντά τη φράση «Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…», θέλοντας να του χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου. Άλλωστε, συνθηματικά τον αστυνομικό- συνεργό τους, τον αποκαλούσαν «Γκόμενα» ή «Κοπέλα».
Το μέλος της σπείρας συναντήθηκε με τον αστυνομικό, χωρίς κανένας από τους δύο να έχει αντιληφθεί ότι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, μετά τη συνάντηση τα μέλη της συμμορίας «τροποποίησαν σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητά τους». Σταμάτησαν τις πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες και άρχισαν να συναντώνται από κοντά, προφανώς φοβούμενοι ότι τα τηλέφωνα ήταν υπό παρακολούθηση, έπαιρναν μέτρα για να περνούν απαρατήρητοι, άλλαξαν “μεσάζοντες”.
Μετά το ραντεβού με τον αστυνομικό, το μέλος της συμμορίας καλεί άλλον συνεργό του και μεταξύ άλλων του λέει στο τηλέφωνο: «Επείγον…κάτι θέλω να σου πω, δυο πράματα θέλω να σου πω, το ένα είναι εντάξει, νορμάλ, τ’ άλλο δεν είναι…».
Στη συνομιλία που συμφωνούν να βρεθούν από κοντά και έχει καταγραφεί, οι δύο κατηγορούμενοι, πληροφορημένοι από τον συγκατηγορούμενό τους αστυνομικό, λένε:
Σ.Μ: Έπαε είμαι με παρέα και κάθομαι και τρώγω και πίνω
Ε.Μ.: αα
Σ.Μ.»: Μονό… αύριο που θα σμίξουμε θα σου πω
Ε.Μ.: Ντάξει
Σ.Μ.: Αλλά να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται και είπενε και ποιοι τη γαστρώσανε
Ε.Μ.: Μμ , ντάξει τα λέμε το πρωί από κοντά , γειά
Σ.Μ.: 11:30 η ώρα θα σε πάρω τηλέφωνο
Όπως εκτιμάται, η φράση «να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται και είπενε και ποιοι τη γαστρώσανε» είναι έμμεσος τρόπος για να σημάνει “συναγερμό” ο ένας κατηγορούμενος στον άλλο, ότι κάτι συνέβαινε και ίσως η αστυνομία να βρισκόταν στα ίχνη τους.
Το λεξικό της μαφίας της ΚρήτηςΤα μέλη της κρητικής μαφίας, χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη κωδικοποίηση ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από την αστυνομία ειδικά σε περίπτωση που καταγράφονταν συνομιλίες τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η κωδικοποίηση και τα συνθηματικά, «το λεξικό» της εγκληματικής οργάνωσης ήταν αποδεκτό από όλα τα μέλη της και χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες λέξεις στις μεταξύ τους επικοινωνίες.
Η αστυνομία έχει αποκωδικοποιήσει συνθηματικές λέξεις, βάσει των επαναλήψεών τους και των συναλλαγών που διαπιστωμένα ακολουθούσαν. Ετσι, όταν αναφέρονταν σε νάνους εννοούσαν καλάσνικοφ χωρίς κοντάκι, όταν μιλούσαν για μέλια αναφέρονταν στην κοκαϊνη, προσκλητήρια ή κουφέτα ή καρφάκια ή βιδάκια ήταν τα φυσίγγια- με ευθεία αναφορά των συνθηματικών στις κοινωνικές εκδηλώσεις μετά από γάμους ή βαφτίσια και τους πυροβολισμούς που τα συνοδεύουν στην Κρήτη. Δύο κωδικούς χρησιμοποιούσαν για την αστυνομία, που ήταν είτε τα «σκατά», είτε η «μαϊμού.
Δείτε το λεξικό της κρητικής μαφίας, όπως έχει αποκωδικοποιηθεί από την αστυνομία:
Ειδήσεις σήμερα:
«Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…»: Ο διάλογος μελών της κρητικής μαφίας όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ
Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
«Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…»: Ο διάλογος μελών της κρητικής μαφίας όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ
Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα