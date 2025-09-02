H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στην Πάτρα - Προσήχθη οδηγός αυτοκινήτου που παρέσυρε μοτοσικλετιστή
Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός της μοτοσικλέτας
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11.30 το πρωί της Τρίτης στη συμβολή της οδού Αμερικής και Ν.Ε.Ο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες συγκρούστηκαν ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός. Ο οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο εγκατέλειψε το σημείο.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί και λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα με τον οδηγό και να τον ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Ρίου.
Ήδη έχει προσαχθεί στην Τροχαία και όπως υποστήριξε δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά «πήγαινε προς το Νοσοκομείο του Ρίου γιατί ήταν τραυματίας».
