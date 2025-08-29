Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Συνελήφθη 36χρονος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση
Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου, έναν 36χρονο, ο οποίος καταζητούνταν με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 36χρονος φέρεται να συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί την 05-03-2025. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων - εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.
Όσον αφορά τον 36χρονο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εξακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.
