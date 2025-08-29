Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Τι ισχύει με το πορτοκαλί φανάρι - Μπορούμε να περάσουμε ή όχι
Ποια είναι η ποινή για παράβαση του πορτοκαλί
Το πορτοκαλί φανάρι συχνά παρερμηνεύεται από τους οδηγούς ως «σήμα βιασύνης». Στην πραγματικότητα, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ορίζει ρητά ότι ο οδηγός υποχρεούται να σταματήσει, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η στάση δεν είναι ασφαλής. Τα πρόστιμα είναι σαφή, αν και διαφοροποιούνται σε σχέση με το κόκκινο.
Η συμπεριφορά του οδηγού μπροστά σε ένα πορτοκαλί – ή κίτρινο όπως αναφέρεται επισήμως στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας – σηματοδότη είναι συγκεκριμένη και δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Ο Κ.Ο.Κ. ορίζει ότι ο οδηγός πρέπει να σταματήσει όταν ανάψει πορτοκαλί φανάρι. Η μόνη εξαίρεση αφορά την περίπτωση που το σταμάτημα δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια, όπως όταν ένα όχημα ακολουθεί με μεγάλη ταχύτητα και το απότομο φρενάρισμα θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση.
Παρότι η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη συνεπάγεται βαρύ πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για δύο μήνες, η παράβαση στο πορτοκαλί επισύρει μικρότερη ποινή, με χρηματικό πρόστιμο 80 ευρώ και χωρίς περαιτέρω κυρώσεις στην άδεια.
Ωστόσο, η λανθασμένη αντίληψη πολλών οδηγών ότι το πορτοκαλί λειτουργεί ως «προειδοποίηση για να επιταχύνουν» δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις στην κυκλοφορία.
Η χρήση του πορτοκαλί φαναριού διαφοροποιείται όταν αυτό αναβοσβήνει, συνήθως τις βραδινές ώρες ή σε περιπτώσεις βλάβης της φωτεινής σηματοδότησης. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο οδηγός οφείλει να μειώσει αισθητά την ταχύτητά του, να δώσει προτεραιότητα σε πεζούς και οχήματα με δικαίωμα διέλευσης και να συνεχίσει την πορεία του με προσοχή.
