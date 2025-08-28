Ξεκινάει στις 13 Σεπτεμβρίου η 24ωρη λειτουργία του μετρό κάθε Σάββατο - Δεν θα αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων
ΕΛΛΑΔΑ

24ωρη λειτουργία θα ισχύει και για ορισμένες λεωφορειακές γραμμές και το Τραμ - Τι είχαν δείξει τα πιλοτικά δρομολόγια

Νέα εποχή για το μετρό, καθώς από τις 13 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί 24 ώρες κάθε Σάββατο με στόχο να διευκολύνει τους κατοίκους της Αθήνας και καταγραφεί μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης ο οποίος σημείωσε ότι ανάλογη 24ωρη λειτουργία θα ισχύει για ορισμένες λεωφορειακές γραμμές και το Τραμ κατά τους πιο πολυσύχναστους μήνες. Παράλληλα ο κ. Κυρανάκης ευχαρίστησε τους εργαζόμενους και ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για εισιτηριοδιαφυγή.

Παράλληλα ο υπουργός έκανε γνωστή και την σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ σε Αθήνα και Πειραιά η οποία θα γίνει σε δύο φάσεις: πρώτα θα αφαιρεθούν οι κάλυκες και οι στύλοι των γραμμών, και στη συνέχεια τα οχήματα θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά λεωφορεία.

Η πετυχημένη δοκιμή

Θυμίζουμε ότι το Σάββατο 5 Ιουλίου ο ΟΑΣΑ υλοποίησε δοκιμαστική δράση 24ωρης λειτουργίας του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής.

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου αξιολογήθηκε και κρίθηκε επιτυχημένη, με βάση λειτουργικά και ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν. Μάλιστα και τότε ο κ. Κυρανάκης είχε μιλήσει για επιτυχημένη δοκιμή.

