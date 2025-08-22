bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Αυξημένη κίνηση επιβατών στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου το τετραήμερο 22 - 25 Αυγούστου
Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν και επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση επιβατών στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν αλλά και να επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο προγραμματισμένα εκατοντάδες δρομολόγια και δεκάδες χιλιάδες επιβάτες στο τετραήμερο από Παρασκευή 22 έως και Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025.
Μόνο από τον Πειραιά (Τζελέπη), θα αναχωρήσουν συνολικά πάνω από 52.500 επιβάτες, ενώ στις αφίξεις του ίδιου λιμένα ο αριθμός τους ανέρχεται σχεδόν στους 127.500. Αντίστοιχα, έντονη είναι η κινητικότητα και στη Ραφήνα και το Λαύριο, που θα εξυπηρετήσουν περισσότερους από 17.800 επιβάτες συνολικά.
Αναλυτικά στοιχεία ανά ημέρα και λιμένα
Παρασκευή 22-08-2025
- Πειραιάς / Τζελέπη (Αναχωρήσεις): 24 δρομολόγια, 13.720 επιβάτες
- Πειραιάς / Τζελέπη (Αφίξεις): 24 δρομολόγια, 26.715 επιβάτες
- Πειραιάς / Αργοσαρωνικός: 50 δρομολόγια (32 ταχύπλοα, 18 συμβατικά)
- Ραφήνα (Αναχωρήσεις): 8 δρομολόγια, 3.272 επιβάτες (+4 καθημερινά προς Μαρμάρι)
- Λαύριο (Αναχωρήσεις): 13 δρομολόγια, 1.995 επιβάτες
Σάββατο 23-08-2025
- Πειραιάς / Τζελέπη (Αναχωρήσεις): 28 δρομολόγια, 14.596 επιβάτες
- Πειραιάς / Τζελέπη (Αφίξεις): 28 δρομολόγια, 36.028 επιβάτες
- Ραφήνα (Αναχωρήσεις): 9 δρομολόγια, 3.357 επιβάτες (+4 καθημερινά προς Μαρμάρι)
- Λαύριο (Αναχωρήσεις): 9 δρομολόγια, 1.721 επιβάτες
Κυριακή 24-08-2025
- Πειραιάς / Τζελέπη (Αναχωρήσεις): 27 δρομολόγια, 12.099 επιβάτες
- Πειραιάς / Τζελέπη (Αφίξεις): 27 δρομολόγια, 36.586 επιβάτες
- Ραφήνα (Αναχωρήσεις): 9 δρομολόγια, 2.712 επιβάτες (+4 καθημερινά προς Μαρμάρι)
- Λαύριο (Αναχωρήσεις): 12 δρομολόγια, 1.604 επιβάτες
Δευτέρα 25-08-2025
- Πειραιάς / Τζελέπη (Αναχωρήσεις): 24 δρομολόγια, 12.114 επιβάτες
- Πειραιάς / Τζελέπη (Αφίξεις): 23 δρομολόγια, 28.147 επιβάτες
- Ραφήνα (Αναχωρήσεις): 8 δρομολόγια, 3.179 επιβάτες (+4 καθημερινά προς Μαρμάρι)
