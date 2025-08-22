bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, είναι εκτός του εθνικού δρυμού - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην περιοχή
Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, είναι εκτός του εθνικού δρυμού - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην περιοχή
Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, ένα αεροπλάνο και δύο ελικόπτερα
Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στη Βάλια Κάλντα, στην περιοχή των Γρεβενών με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική πλέον η πυρκαγιά είναι στην περιοχή Κακοπλεύρι, εκτός του εθνικού δρυμού.
Η φωτιά είναι σε δύσβατο σημείο, έρπουσα ενώ ο καπνός στην περιοχή είναι έντονος. Έχει ζητηθεί ερπυστιοφόρο για τη διάνοιξη δρόμου.
Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, ένα αεροπλάνο και δύο ελικόπτερα.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική πλέον η πυρκαγιά είναι στην περιοχή Κακοπλεύρι, εκτός του εθνικού δρυμού.
Η φωτιά είναι σε δύσβατο σημείο, έρπουσα ενώ ο καπνός στην περιοχή είναι έντονος. Έχει ζητηθεί ερπυστιοφόρο για τη διάνοιξη δρόμου.
Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, ένα αεροπλάνο και δύο ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Δ.Ε. Περιβολίου Γρεβενών. Επιχειρούν 42 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα