Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, είναι εκτός του εθνικού δρυμού - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην περιοχή

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στη Βάλια Κάλντα, στην περιοχή των Γρεβενών με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική πλέον η πυρκαγιά είναι στην περιοχή Κακοπλεύρι, εκτός του εθνικού δρυμού. 

Η φωτιά είναι σε δύσβατο σημείο, έρπουσα ενώ ο καπνός στην περιοχή είναι έντονος. Έχει ζητηθεί ερπυστιοφόρο για τη διάνοιξη δρόμου. 

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, ένα αεροπλάνο και δύο ελικόπτερα.

