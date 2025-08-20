Τραυματίστηκε 11χρονος σε βόλτα με jet ski στην Καβάλα - Μία σύλληψη
Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης για την παροχή των πρώτων βοηθειών

Τραυματίστηκε 11χρονο παιδί από το Ηνωμένο Βασίλειο, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αμμολόφων Παγγαίου Καβάλας.

Ειδικότερα, ο 11χρονος είχε μεταβεί με την μητέρα του στη παραλία των Αμμολόφων με σκοπό την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής. Κατά τη διάρκεια βόλτας με jet ski και χειριστή τον 53χρονο ημεδαπό ιδιοκτήτη των θαλασσίων μέσων αναψυχής, ο ανήλικος έπεσε στη θάλασσα λόγω του κυματισμού με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 53χρονος, με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια.

