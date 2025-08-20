Στην Αμυγδαλέζα ο Πλεύρης: Φυλακή ή επιστροφή για όσους μπαίνουν παράνομα στη χώρα
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις που θα κρατούνται όσοι παράνομοι μετανάστες είναι προς απέλαση
Στην Αμυγδαλέζα, το μεγαλύτερο Προαναχωρησιακο κέντρο πανελληνίως, βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη, το πρωί ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης ενόψει του νομοσχεδίου για το μεταναστευτικό με ρυθμίσεις όπως η ποινικοποίηση της παράνομης μετανάστευσης με 3ετή φυλάκιση χωρίς αναστολή, χρήση ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης (βραχιολάκι) και κατάργηση ευνοϊκών διατάξεων νομιμοποίησης μεταναστών που αποδεικνύουν τουλάχιστον 7ετή διαμονή στη χώρα.
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις στις οποίες αναμένεται να κρατηθούν όσοι παράνομοι μετανάστες τεθούν σε διαδικασίες επιστροφής/απέλασης ενώ κατά την επίσκεψη του συναντήθηκε με τους επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ
Στον κ. Πλεύρη παρουσιάστηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τους ενστόλους του Κέντρου αλλά και τους υπαλλήλους του κινητού κλιμακίου Ασύλου Αμυγδαλέζας, και υποσχέθηκε να στηρίξει με κάθε τρόπο την προσπάθεια που καταβάλουν κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.
Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο κ. Πλεύρης δήλωσε: «Επισκέφθηκα σήμερα την Αμυγδαλέζα, όπου λειτουργεί το βασικό Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) της χώρας, ενόψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου. Με το νέο πλαίσιο, για όσους παραμένουν παράνομα στη χώρα οι επιλογές θα είναι δύο: φυλακή ή επιστροφή. Είναι κρίσιμο όλοι όσοι βρίσκονται στη δομή να ενημερώνονται πλήρως, ώστε να αυξηθούν οι επιστροφές. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε σημαντικά τις διαδικασίες επιστροφής, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα: όποιος βρίσκεται παράνομα στην Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει. Παράλληλα, είχα την ευκαιρία να συναντήσω το προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τους αστυνομικούς που υπηρετούν στην Αμυγδαλέζα. Δίνουν μια σπουδαία μάχη σε πολλούς τομείς, και ιδιαίτερα στην πάταξη της παράνομης μετανάστευσης. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα συνεχίσει να συνδράμει ουσιαστικά στο έργο τους.»
Υπενθυμίζεται ότι το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και μέσω της εφαρμογής του η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει λύση στο πρόβλημα της αδυναμίας επαναπατρισμού όσων δεν δικαιούνται άσυλο και βρίσκονται παράνομα στη χώρα.
Μαζί με τον Θάνο Πλευρή στην Αμυγδαλέζα ήταν ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης και ο διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας.
Σημειώνεται, ότι αύριο κ. Πλεύρης θα βρεθεί στη Σάμο στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων των δομών φιλοξενίας σε όλη τη χώρα.
Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη του Θάνου Πλεύρη στην Αμυγδαλέζα
