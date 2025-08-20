Λάρισα: Επεισοδιακή νύχτα και πάλι στη Νέα Σμύρνη – Ομάδα νεαρών έσπαγε αυτοκίνητα για… πλάκα
Λάρισα: Επεισοδιακή νύχτα και πάλι στη Νέα Σμύρνη – Ομάδα νεαρών έσπαγε αυτοκίνητα για… πλάκα

Τα συχνά περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων  προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής

Λάρισα: Επεισοδιακή νύχτα και πάλι στη Νέα Σμύρνη – Ομάδα νεαρών έσπαγε αυτοκίνητα για… πλάκα
Ένα ακόμη περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Σμύρνη Λάρισας.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ομάδα 12 έως 15 νεαρών συγκεντρώθηκε στην οδό Σωκράτους, κοντά στη γέφυρα, προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα οχήματα. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι νεαροί έσπαγαν καθρέφτες αυτοκινήτων και εκτόξευαν πέτρες, χωρίς να προκύπτει συγκεκριμένο κίνητρο.

Κάτοικοι της περιοχής που παρακολούθησαν το περιστατικό ειδοποίησαν την αστυνομία, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα στη γειτονιά. Όπως ανέφεραν, παρόμοια επεισόδια συμβαίνουν συχνά και δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα η ομάδα των νεαρών να διαλυθεί πριν προκληθούν σοβαρότερες ζημιές ή τραυματισμοί.


