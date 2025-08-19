Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συναρπαστικό μυθιστότημα μυστηρίου του Ράγκναρ Γιόνασον «Το σκοτάδι»
Το σώμα μιας νεαρής γυναίκας ανακαλύπτεται σε μια ερημική γωνιά της Ισλανδίας, σε ένα σκηνικό παγερό και δυσοίωνο
Κάποιοι θα ήθελαν πολύ να ήταν αυτοκτονία, αλλά μια αστυνομικός θα ξεπεράσει κάθε όριο για να φέρει την αλήθεια στο φως.
Ως ένα από τα μεγάλα αστέρια της «βόρειας» λογοτεχνίας μυστηρίου, ο Ισλανδός Ράγκναρ Γιόνασον υπογράφει «Το σκοτάδι», ένα πραγματικά σπουδαίο, ατμοσφαιρικό θρίλερ, με την συγκλονιστική πλοκή της ιστορίας να εκτυλίσσεται στο υποβλητικό φυσικό σκηνικό της πατρίδας του.
Στην Ισλανδία, λοιπόν, ο Γιόνασον αναθέτει στην αγαπημένη ηρωίδα του, τη μεθοδική, επίμονη και ιδιαίτερα ευφυή ντετέκτιβ Χούλντα μια πολύ ξεχωριστή αποστολή. Κυρίως διότι αυτή μπορεί να είναι και η τελευταία της σταδιοδρομίας της, μιας και ο προϊστάμενός της την ωθεί σε πρόωρη συνταξιοδότηση. Άρα, έχει στη διάθεσή της μόλις δύο εβδομάδες για να λύσει το πιο δύσκολο αίνιγμα που συνάντησε ποτέ: Πρόκειται για την υπόθεση μιας υποτιθέμενης αυτοκτονίας, η οποία αρχειοθετήθηκε άρον-άρον. Πριν από έναν χρόνο το άψυχο σώμα μιας νεαρής γυναίκας, ρωσικής καταγωγής, είχε εντοπιστεί σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία.
Η Χούλντα υποψιάζεται ότι ο επικεφαλής των ερευνών, κάποιος Αλεξάντερ, είχε χειριστεί το ζήτημα αρκετά επιπόλαια. Επιπλέον, η άτυχη κοπέλα ήταν 27 ετών, όσο ήταν και η ίδια η ντετέκτιβ όταν γέννησε την κόρη της. Καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα, φαντάσματα του παρελθόντος έρχονται να στοιχειώσουν την έρευνα, οδηγώντας στη Χούλντα σε μοιραία λάθη. Εκείνη όμως είναι αποφασισμένη να λύσει το γρίφο -ή τώρα ή ποτέ!
