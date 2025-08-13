Βίντεο από την παράσυρση του 74χρονου στην Αρτέμιδα - Το αυτοκίνητο του αστυνομικού τον εκσφενδόνισε μέτρα μακριά

Ο αστυνομικός συνελήφθη για «Θανατηφόρα σωματική βλάβη από αμέλεια» και παραλήφθηκε δείγμα με αιμοληψία για την τοξικολογική εξέταση - Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό