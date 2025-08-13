Σοβαρό τροχαίο με τραυματία στις Αφίδνες - Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα μετά από ανατροπή οχήματος

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Το αυτοκίνητο ανετράπη στο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ σε αυτό εγκλωβίστηκε ένα άτομο

Έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, έπειτα από ανατροπή αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο ανετράπη στο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ σε αυτό εγκλωβίστηκε ένα άτομο το οποίο έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Τα οχήματα κινούνται πολύ αργά, ενώ στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Τροχαίας, προκειμένου να ρυθμίσουν την κίνηση και να επαναφέρουν την κανονική ροή στον δρόμο.

