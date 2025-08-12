ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ εκδηλώθηκε στο Άγιο Όρος λίγο πριν τις 23:30 το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά των Καρυών.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 13,1 χιλιόμετρα.

