Έσβησε η φωτιά σε οικόπεδο στην Πάτρα
Επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο σήμερα το μεσημέρι (12/8) λίγο μετά τη 1:30 πολύ κοντά σε σπίτια στην οδό Γρεβενών στην Πάτρα προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες tempo24.news, έφτασαν άμεσα 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και μέσα σε μισή ώρα η φωτιά έσβησε.
Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
