Συνελήφθησαν 3 νεαροί για ναρκωτικά και όπλα στο Ηράκλειο

Κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων

Στη σύλληψη 3 νεαρών για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή προχώρησε χθες το πρωί (11/8) η αστυνομία στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, μετά από έρευνα της αστυνομίας στα σπίτια των τριών συλληφθέντων (21, 22 και 26 ετών) κατασχέθηκαν περισσότερα από 57 γραμμάρια κοκαΐνης, 146 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, χρήματα, καθώς και όπλα. 

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

- 57,04 γραμμάρια κοκαΐνης,
- 146,84 γραμμάρια κάνναβης,
- 2 ζυγαριές ακριβείας,
- το χρηματικό ποσό των 595 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
- 3 κινητά τηλέφωνα,
Κλείσιμο
- 1 μαχαίρι και αυτοσχέδιο τσιγάρο αναμεμειγμένο με καπνό

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

