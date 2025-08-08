Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Διακοπές ρεύματος σε Ροδόπολη, Σταμάτα, Μαραθώνα, Κερατέα και Λαγονήσι
Διακοπές ρεύματος σε Ροδόπολη, Σταμάτα, Μαραθώνα, Κερατέα και Λαγονήσι
Πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ
Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ήταν δύο περιοχές στην Αττική κοντά στα μεσάνυχτα της Παρασκευής.
Ο ΔΕΔΔΗΕ εκτιμά ότι σε Κερατέα, Λαγονήσι και Λαύριο, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά, η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί τα μεσάνυχτα.
Στη Ροδόπολη, τη Σταμάτα και τον Μαραθώνα, το ηλεκτρικό αναμένεται να αποκατασταθεί γύρω στις 02:00 του Σαββάτου.
