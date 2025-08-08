Διακοπές ρεύματος σε Ροδόπολη, Σταμάτα, Μαραθώνα, Κερατέα και Λαγονήσι

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ήταν δύο περιοχές στην Αττική κοντά στα μεσάνυχτα της Παρασκευής.Ο ΔΕΔΔΗΕ εκτιμά ότι σε Κερατέα, Λαγονήσι και Λαύριο, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά, η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί τα μεσάνυχτα.Στη Ροδόπολη, τη Σταμάτα και τον Μαραθώνα, το ηλεκτρικό αναμένεται να αποκατασταθεί γύρω στις 02:00 του Σαββάτου.