Σε ύφεση η φωτιά στην Ποταμούλα Αγρινίου
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα και τρία αεροπλάνα
Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Ποταμούλα στο Αγρίνιο.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα και τρία αεροπλάνα.
Το 112 έστειλε νωρίτερα μήνυμα στους κατοίκους της Ποταμούλας για να εκκενώσουν προς Αγρίνιο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ποταμούλα #Αγρινίου της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Αγρίνιο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
