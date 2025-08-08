Σε ύφεση η φωτιά στην Ποταμούλα Αγρινίου
Σε ύφεση η φωτιά στην Ποταμούλα Αγρινίου

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα και τρία αεροπλάνα

Σε ύφεση η φωτιά στην Ποταμούλα Αγρινίου
Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Ποταμούλα στο Αγρίνιο

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα και τρία αεροπλάνα.

Πυρκαγιά στην Ποταμούλα Αγρινίου - Υπο έλεγχο

Το 112 έστειλε νωρίτερα μήνυμα στους κατοίκους της Ποταμούλας για να εκκενώσουν προς Αγρίνιο.


