Ιωάννινα: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Μωυσή Ελισάφ

Ο

είχε γεννηθεί το 1954 στα Ιωάννινα. Οι γονείς του ήταν

οι οποίοι κατάφεραν να ξεφύγουν από τη μάζωξη κατά την οποία οι περισσότεροι Εβραίοι των Ιωαννίνων εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς, με ένα 9% της κοινότητας να επιβιώνει. Σπούδασε

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξειδικεύτηκε στην παθολογία. Ήταν καθηγητής παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος.

Στις δημοτικές εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Ιωαννίνων με τον συνδυασμό «Γιάννενα - Νέα Εποχή». Στον πρώτο γύρο έλαβε ποσοστό

και στον δεύτερο επικράτησε έναντι του συνυποψηφίου και προκατόχου του, Θωμά Μπέγκα, με

Ήταν ο πρώτος δήμαρχος εβραϊκής καταγωγής που εκλέχτηκε στην Ελλάδα.





“Αυτή η πόλη κάποτε είχε ένα σπουδαίο δήμαρχο” θα λένε... Έναν άνθρωπο με παιδικό χαμόγελο και ζεστή αγκαλιά, με γαλήνιο... Posted by Μωυσής Ελισάφ - Γιάννενα Νέα Εποχή on Saturday, February 18, 2023

Αμέσως μετά την εκλογή του ως δημάρχου Ιωαννίνων, τον Ιούνιο του 2019, το ΚΙΣΕ σε ανακοίνωση του, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Για τον Ελληνικό Εβραϊσμό, η επιτυχία του Μωυσή Ελισάφ σηματοδοτεί σταθμό στην ιστορία της εβραϊκής παρουσίας, τόσο στην πόλη των Ιωαννίνων, όσο και στην Ελλάδα, αφού για πρώτη φορά Έλληνας εβραϊκού θρησκεύματος εκλέγεται δήμαρχος. Μια επιτυχία που προκαλεί θαυμασμό, αλλά και συγκίνηση».

Διετέλεσε καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής της Β' Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝΙ. Ήταν επίσης υπεύθυνος των Εξωτερικών Ιατρείων Διαταραχών του Μεταβολισμού των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας όπου παρακολουθούνται πολυάριθμοι ασθενείς.

Υπήρξε ενεργό μέλος

, ενώ διετέλεσε κατ΄επανάληψη πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και μέλος του Δ.Σ. Επίσης, υπήρξε αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδας.





Η πόλη αποχαιρετά τον Δήμαρχό της.. Βιβλίο συλλυπητηρίων στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου μέχρι την Κυριακή στις έξι το απόγευμα.. Posted by Μωυσής Ελισάφ - Γιάννενα Νέα Εποχή on Saturday, February 18, 2023

Ο Μωυσής Ελισάφ διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος σύνταξης και μέλος της συντακτικής επιτροπής, 47 διεθνώς αναγνωρισμένων ιατρικών περιοδικών, αλλά και κριτής σε 118 διεθνή ιατρικά περιοδικά. Έχει 772 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά στη βασική και κλινική έρευνα, στο αντικείμενο της υπέρτασης, των λιπιδίων, της αθηροσκλήρωσης, καθώς και στις διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών.



Έχει εκδώσει 2 βιβλία, με αντικείμενο τις διαταραχές τής οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών, καθώς και τις δυσλιπιδαιμίες. Είχε οργανώσει πολλά συνέδρια και συμπόσια στο αντικείμενο της υπέρτασης, της δυσλιπιδαιμίας, της αθηροσκλήρωσης, της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς και της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών.



Ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Satellite Meeting on Secondary Dyslipidemias of the European Atherosclerosis Society (EAS), το 1999. Έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς πολυκεντρικές κλινικές μελέτες που σχετίζονται με τη θεραπεία των υπερλιπιδαιμιών, της υπέρτασης, του διαβήτη και άλλων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Διετέλεσε επανειλημμένα δημοτικός σύμβουλος και ήταν πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ιωαννιτών από το 2011 έως το 2014. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του Ομίλου Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων.









Τα Γιάννενα θα αποχαιρετήσουν σήμερα στις 1μμ τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ στην Εβραϊκή Συναγωγή Ιωαννίνων. Στην τελετή αναμένεται να παρευρεθούν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των κομμάτων, επικεφαλείς διπλωματικών αποστολών, τα μέλη του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβούλιου .Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές υπέρ της Ιεράς Συναγωγής. Η ταφή του Μωυσή Ελισάφ θα γίνει στο Εβραϊκό Νεκροταφείο Ιωαννίνων. Το βιβλίο συλλυπητηρίων που βρίσκεται από χθες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα παραμείνει ανοιχτό και μετά την ταφή, μέχρι το απόγευμα.