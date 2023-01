Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για την τεχνολογία συναλλαγών NFC

Κλείσιμο

, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στην χώρα μας από τηνΤι είναι η τεχνολογία NFC που αναζητούν να ενημερωθούν εκατοντάδες χιλιάδες συναλλασσόμενοι; Πού μας χρησιμεύει και με ποιο τρόπο ενσωματώνεται στα νέα συστήματα πληρωμών;«Το NFC (Near Field Communication) είναι μία τεχνολογία επικοινωνίας μεταξύ συσκευών σε πολύ μικρή απόσταση (μερικών εκατοστών). Η τεχνολογία αυτή ενδείκνυται για περιπτώσεις που θέλουμε γρήγορη και εύκολη ανταλλαγή δεδομένων, με τρόπο που να μειώνει τον κίνδυνο ακούσιας ανταλλαγής. Μία από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές του NFC είναι οι ψηφιακές συναλλαγές με χρήση ψηφιακών πορτοφολιών (digital wallets) μέσω έξυπνων κινητών (smartphones) ή φορητών συσκευών (wearables) όπως τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches)», αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος Chief Digital Officer της Alpha Bank.Όπως αναφέρει ο κ. Τσαρμπόπουλος, η Alpha Bank ήταν η πρώτη ελληνική Τράπεζα η οποία λάνσαρε το 2014 ψηφιακό πορτοφόλι βασισμένο στην τεχνολογία NFC (Near Field Communication), σε συνεργασία με τη Vodafone. Το πορτοφόλι "Tap' n Pay" έδινε τη δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών από το κινητό, σε τερματικά POS επιχειρήσεων με δυνατότητα αποδοχής καρτών contactless. Η τεχνολογία NFC ήταν ενσωματωμένη σε ειδική κάρτα SIM, όπου αποθηκεύονταν και τα στοιχεία της χρεωστικής κάρτας Alpha Bank που χρησιμοποιούνταν στις συναλλαγές. Με το "Tap' n Pay" της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε η πρώτη συναλλαγή ψηφιακού πορτοφολιού στην Ελλάδα. Το 2017 η Alpha Bank ενσωμάτωσε τη δυνατότητα συναλλαγών NFC στην Android έκδοση της εφαρμογής "myAlpha Wallet", χωρίς να απαιτείται ειδική κάρτα SIM, αλλά μόνο κινητό με δυνατότητα NFC. Η εφαρμογή υποστηρίζει όλες τις χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες έκδοσης Alpha Bank. Χαρακτηριστικό της αξίας και της ευκολίας της υπηρεσίας είναι ότι τo "myAlpha Wallet" app, όπως ανασχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε στη σημερινή του μορφή τον Σεπτέμβριο 2020, έχει υψηλή βαθμολογία στο Google Play Store, με μέση τιμή πάνω από 4,5/5 τους τελευταίους μήνες.Η χρήση της τεχνολογίας στα ψηφιακά πορτοφόλιαΗ συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται και για τη λειτουργία των ψηφιακών πορτοφολιών που κερδίζουν συνεχώς έδαφος και στην ελληνική αγορά, με όλες τις τράπεζες να δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. «Η Alpha Bank, προσφέρει στους κατόχους καρτών της - πρώτη στην ελληνική αγορά από τον Απρίλιο 2020 - το Apple Pay, το ψηφιακό πορτοφόλι για συσκευές Apple (iPhone, Apple Watch, iPad) και συναλλαγές σε τερματικά POS και online. Επίσης, ήταν η πρώτη ελληνική Τράπεζα που προσέφερε στους πελάτες της όλα τα μεγάλα ψηφιακά πορτοφόλια που διατίθενται στην αγορά: Apple Pay, Google Pay (για κινητά Android, από τον Ιούνιο 2021), Garmin Pay (για συσκευές Garmin Smartwatch, από τον Μάιο 2019) και Xiaomi Pay (για συσκευές Xiaomi wearables, από τον Ιούνιο 2022)», αναφέρει ο Chief Digital Officer της Alpha Bank.Ενδεικτικό της μεγάλης αποδοχής των παραπάνω ψηφιακών πορτοφολιών είναι ο αριθμός των εγγεγραμμένων καρτών στα myAlpha Wallet, Apple Play και Google Pay που το Δεκέμβριο του 2022 ξεπέρασε κατά πολύ τα 2 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, πολύ σημαντική είναι η χρήση των παραπάνω ψηφιακών πορτοφολιών από τους καταναλωτές που επιλέγουν την Alpha Bank για τις συναλλαγές τους, ξεπερνώντας τα 35 εκατομμύρια συναλλαγές το 2022 και σημειώνοντας αύξηση 160% σε σχέση με το 2021.Γιατί θα κυριαρχήσουν τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια - Το επόμενο βήμαΟι πληρωμές μέσω ψηφιακού πορτοφολιού αναμένεται να σημειώσουν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ στο εγγύς μέλλον δεν αποκλείεται να αποτελέσουν τον κυρίαρχο τρόπο πραγματοποίησης ψηφιακών συναλλαγών, ιδίως στις καθημερινές μας πληρωμές. Ο βασικός λόγος είναι η ευκολία. Συναλλαγές που γίνονται με αυτό τον τρόπο δεν απαιτούν από τον χρήστη να πληκτρολογήσει κωδικό ασφαλείας στο σημείο της συναλλαγής, καθώς η επιβεβαίωση της γνησιότητας της συναλλαγής γίνεται άμεσα με τη χρήση των βιομετρικών στοιχείων (αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου). Επίσης, το smartphone έχει πλέον γίνει ένα μέσο που φυλάσσει με ασφαλή τρόπο αρκετά από τα προσωπικά μας δεδομένα (ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, στοιχεία καρτών, εισιτήρια, κ.λπ.) με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται κάρτες ή έγγραφα ταυτοπροσωπίας.Το επόμενο στάδιο εξέλιξης ως προς τις συναλλαγές μέσω ψηφιακού πορτοφολιού που αναμένουμε να δούμε στη χώρα είναι οι λεγόμενες συναλλαγές A2A (Account to Account). Αυτές είναι συναλλαγές που γίνονται με τη χρήση ψηφιακού πορτοφολιού, με τη διαφορά ότι για την ολοκλήρωσή τους μεταξύ των δύο μερών, δεν απαιτείται κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική), αλλά απλά ένας τραπεζικός λογαριασμός.Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ