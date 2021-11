Συνάντηση της Προέδρου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» με Ελληνοαμερικανούς Βουλευτές

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στις ΗΠΑ, η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη συναντήθηκε στη Βοστώνη (10/11) με εκλεγμένους ομογενείς βουλευτές, προκειμένου να τους ενημερώσει για το έργο της Επιτροπής. Από πλευράς τους, οι ομογενείς εκπρόσωποι την καλωσόρισαν στην «Αθήνα της Δύσης» όπως αποκαλούν τη Βοστώνη. Η κυρία Αγγελοπούλου αναφέρθηκε στην αποστολή και στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής και τους στόχους που από κοινού διαμόρφωσε με την Κυβέρνηση, και που αποσκοπούσαν στην ενεργό συμμετοχή στον εορτασμό, της κοινωνίας και διάφορων φορέων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι οι πολλές προτάσεις είχαν αναπτυξιακό χαρακτήρα, ειδικά αυτές που προέρχονταν από τους Δήμους, και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», σε συνεννόηση με την κυβέρνηση και το υπουργείο Εσωτερικών. Και ότι η ελληνική χειροτεχνία και παραδοσιακή τέχνη, για πρώτη φορά θα ενισχυθεί από το υπουργείο Πολιτισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.Μίλησε ακόμα για την άυλη κληρονομιά του επετειακού έτους. «Μέσα από τον αναστοχασμό των 200 χρόνων του σύγχρονου βίου μας, καταλάβαμε ότι κανένας δεν μπορεί μόνος του και ότι θα πρέπει να ενωθούμε για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Είτε πρόκειται για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης είτε για τις αλλαγές που φέρνει η εξέλιξη της τεχνολογίας. Θυμηθήκαμε τις αρετές μας, το κουράγιο, την αντοχή μας σε δύσκολες στιγμές, τη διατήρηση της οικογενειακής εστίας, τη φιλοξενία μας. Κυρίως, όμως, συνειδητοποιήσαμε τι σημαίνει να είσαι Έλληνας και Ελληνίδα σήμερα».Ο πολιτειακός γερουσιαστής Μασαχουσέτης Leonidas Raptakis και ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΔΕΕ Demetrios Giannaros, θυμήθηκαν την εμπειρία που έζησαν στην Αθήνα το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες και συνεχάρησαν την κυρία Αγγελοπούλου για την ηγεσία που επιδεικνύει στα δύσκολα πρότζεκτ που αναλαμβάνει. Η Πρόεδρος της Επιτροπής τους απάντησε ότι η εμπειρία του 2004 τη δίδαξε να έχει πάντοτε εναλλακτικά σχέδια. Έτσι η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» κινήθηκε με ευελιξία και ετοιμότητα όταν ξέσπασε η πανδημία. Όχι μόνο προσαρμόζοντας τις επετειακές εκδηλώσεις αλλά συνεισφέροντας με τα έσοδα από τις χορηγίες και το Νομισματικό Πρόγραμμα, στην ενίσχυση του ΕΣΥ με τις 18 κλίνες ΜΕΘ και τη χρηματοδότηση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για ένα καινοτόμο φάρμακο κατά του κορωνοϊού, αλλά και στην αποκατάσταση των πληγών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου. Αναφέρθηκε επίσης στα επόμενα σχέδια της Επιτροπής και στην προσπάθεια δημιουργίας του ερευνητικού Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης, Επιστήμης των Δεδομένων και Αλγορίθμων στην Αθήνα.Οι ομογενείς βουλευτές επισήμαναν ότι η Ελλάδα διαθέτει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για να κάνει το άλμα της ανάπτυξης, και ότι θα πρέπει να διαφοροποιήσει το οικονομικό μοντέλο της, να μην στηρίζεται μόνο στον τουρισμό και στη ναυτιλία, ώστε να γίνει διεθνώς ανταγωνιστική.Ο κ. Ραπτάκης είπε ότι όλοι ένιωσαν υπερήφανοι με τη φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων σε όλο τον κόσμο την 25η Μαρτίου και πως στην περιφέρειά του προωθεί την ιδέα να το ξανακάνουν του χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, ενημέρωσε την κυρία Αγγελοπούλου ότι βρίσκεται σε επαφή με άλλους εκλεγμένους ομογενείς σε όλο τον κόσμο, μέσω της ΠΑΔΕΕ, ώστε να καθιερωθεί αυτός ο συμβολικός τρόπος εορτασμού της εθνικής μας επετείου.Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η ομοσπονδιακή βουλευτής Νέας Υόρκης Nicole Malliotakis, ο πολιτειακός Γερουσιαστής Rhode Island Leonidas Raptakis και οι πολιτειακοί βουλευτές Μασαχουσέτης John Velis, Steven Xiarhos και Demetrios Giannaros με τη σύζυγό του Elizabeth Giannaros, στέλεχος του Δημοκρατικού κόμματος στο Farmington, όπως και ο Βen Baroody, New Hampshire State Representative.Επίσκεψη της Προέδρου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στο Media Lab του ΜΙΤΑπό τις ΗΠΑ η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» ταξίδεψε, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του πολυσυζητημένου metaverse, στο Άγιο Όρος! Η κυρία Αγγελοπούλου, ευρισκόμενη στη Βοστώνη για εκδηλώσεις που σχετίζονται με το επετειακό έτος, επισκέφθηκε και το φημισμένο Media Lab του ΜΙΤ. Έγινε δεκτή από τον Διευθυντής Πληροφορικής και ερευνητή στο Media Lab, Μιχάλη Μπλέτσα, και από τον Κοσμήτορα της Σχολής Αρχιτεκτονικής, τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Χασίμ Σαρκίς.Από την είσοδο μέχρι τον τελευταίο όροφο, σε κάθε εργαστήριο, το μέλλον ξεπηδά στα μάτια του επισκέπτη με τον πιο απρόσμενο τρόπο.Ακόμα, εφαρμογές αναβαθμισμένης αστικής κινητικότητας, όπως τα ποδήλατα που τα καλείς και έρχονται σε σένα αντί να πηγαίνεις εσύ σε αυτά. Μοντέλα δυναμικής και όχι στατικής αστικής ανάπτυξης, πόλεις κατασκευασμένες με τουβλάκια lego, φωτισμένες με λέιζερ και μοχλούς για «παίζει» ο χειριστής τους, ιδανικά ο δήμαρχος μιας πόλης, απελευθερώνοντας τους δρόμους από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, σχεδιάζοντας πάρκα, γειτονιές με γραφεία ή με κατοικίες ή μικτές αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής. Επίσης, ρομποτικές κατασκευές για την ενίσχυση της εμπειρίας του θεατή σε όπερες και κονσέρτα, σε ένα χώρο με δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στην τέχνη και την τεχνολογία και τον εύγλωττο τίτλο Opera of the future. Ο καθηγητής που το επιβλέπει έχει ήδη γράψει και παρουσιάσει στο κοινό όπερες με τεχνολογικά προηγμένα μέσα.Όπως ενημέρωσε την κυρία Αγγελοπούλου ο Κεντ Λάρσον, επικεφαλής του εργαστηρίου (City Science Lab), το μοντέλο τους εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Αμβούργο προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τις προσφυγικές κατοικίες, ώστε να σταματήσουν οι διαδηλώσεις που αναστάτωναν τη ζωή της πόλης. Σήμερα, το συγκεκριμένο εργαστήριο συνεργάζεται με οκτώ πόλεις σε όλο τον κόσμο.Χθες, Ημέρα των Βετεράνων στις ΗΠΑ, η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» επισκέφθηκε τους τάφους των Φιλελλήνων Everett και Howe, στο Νεκροταφείο Mt Auburn, όπου κατέθεσε στεφάνι. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία της κυρίας Τζίλιαν Κέλογκ, απογόνου του Howe.