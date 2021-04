Επεκτείνονται και στο Δημόσιο τα self test από τη Δευτέρα

Επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τον ΚΑΔ 56.10

Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο /ΚΑΔ 56.30.10.03

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια/ ΚΑΔ 56.30.10.06

Υπηρεσίες καφετέριας/ ΚΑΔ 56.30.10.07

Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο / ΚΑΔ 56.30.10.14





Την επέκταση των self test σε όλο το Δημόσιο και στο προσωπικό των Εκκλησιών από τη Δευτέρα, ανακοίνωσε στη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πανδημία, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης. Τα self test θα διατεθούν σε όλο το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες με φυσική παρουσία, ενώ το κοινό θα συνεχίσει να εξυπηρετείται μετά από ραντεβού.Παρόντες στην ενημέρωση ήταν ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου και ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης.Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ισχύσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά και στην απαγόρευση μετακίνησης από νομό σε νόμο, που θα ισχύσει και για το Πάσχα, προσδιορίζοντας σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί.«Το πρόγραμμα διάθεσης των self test συνεχίζεται. Από τη Δευτέρα το μέτρο του εβδομαδιαίου ελέγχου επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.Από τις 10 Μαΐου θα αυξάνεται το ποσοστό των εργαζομένων που θα εργάζονται με φυσική παρουσία.Όχι πάνω από 7 άτομα στον ίδιο χώρο.Το κοινό θα εξακολουθήσει να εξυπηρετείται μέσω ραντεβού.Τη Μεγάλη Εβδομάδα οι εργαζόμενοι θα λάβουν δύο τεστ.Στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές από την Πέμπτη του Πάσχα».ανέλυσε τα μέτρα που θα ισχύσουν το επόμενο διάστημα.Για τις επόμενες ημέρες ισχύει:Για τις εκκλησίες: 1 άτομο ανά 25 τμ. εντός ναού και εκτός ναού ένα άτομο ανά 10 τμ. Για τους πιστούς είναι υποχρεωτική η διπλή μάσκα και για τους ιερείς το διπλό τεστ. Ο Επιτάφιος εντός του προαύλιου χώρου και χωρίς πιστούς. Το προσκύνημα θα γίνει στον εξωτερικό χώρο.Στις 10 το βράδυ η απαγόρευση κυκλοφορίας τη Μεγάλη Εβδομάδα και από τη Δευτέρα του Πάσχα στις 11 το βράδυ.Μέχρι τις 10 Μαΐου απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός νομού. Στην Αττική εντός της περιφέρειας, αλλά όχι στα νησιά.Η μετακίνηση εκτός νομού επιτρέπεται μόνο για τους εξής λόγους:-Από και προς εργασία. Στους αυτοαπασχολούμενους μόνο με δήλωση συγκεκριμένου ραντεβού.-Για ιατρικούς λόγους.-Μετάβαση σε κηδεία, με βεβαίωση και sms με κωδικό 5, συν ληξιαρχική πράξη θανάτου και άδεια ταφής.-Μετάβαση σε μόνιμη κατοικία.-Μετάβαση διαζευγμένων γονέων, όταν είναι απαραίτητη αυτή.Από τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί η εστίαση.Από αύριο επαναλειτουργούν mall, εκπτωτικά χωριά, κέντρα αισθητικής και το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη και Κοζάνη και με click inside.«Έχουμε μία σταθερή πορεία αποκλιμάκωσης την τελευταία εβδομάδα, με 10% μείωση στα κρούσματα και 2.740 νέες περιπτώσεις ανά ημέρα, με 4,2% ο δείκτης σταθερότητας.Μειώθηκε στις 25.000 ο σταθερός αριθμός κρουσμάτων. Η μισή Ελλάδα, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι στο βαθύ κόκκινο.Το επιδημιολογικό φορτίο ιδιαίτερα βαρύ στην Αττική και ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική και στον Πειραιά, αλλά και στην Κεντρική και Δυτική ΜακεδονίαΣτους 5.400 υπολογίζονται οι ασθενείς με Covid-19 στα νοσοκομεία, ενώ έχουμε για πρώτη φορά μείωση στον αριθμό εισαγωγών, με μέσο όρο κάτω από 500 ανά ημέρα. Επίσης έχουμε πλέον μεγαλύτερο αριθμό ασθενών που παίρνουν εξιτήριο από τις ΜΕΘ, σε σχέση με τις εισαγωγές.Μόλις 65% οι πολίτες άνω των 80 ετών έχουν εμβολιαστεί με μία ή δύο δόσεις, ή έχουν κλείσει ραντεβού.Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μεταφέρουμε τον ιό από τις πόλεις στα χωριά ή στα νησιά. Το άνοιγμα των διαπεριφερειακών μετακινήσεων θα είχε ως αποτέλεσμα μία μεγάλη διασπορά του ιού.Κατά τον εκκλησιασμό είναι σημαντικό να τηρήσουμε τις αποστάσεις, τόσο εντός όσο και εκτός. Παροτρύνουμε τους πιστούς να κάνουν χρήση διπλής μάσκας και να αποφεύγουν το εσωτερικό των ναών.Στις οικογενειακές μας συγκεντρώσεις, προτείνουμε να γίνουν σε εξωτερικό χώρο και έως 12 άτομα».δήλωσε ότι υπάρχουν σημάδια οριακής υποχώρησης της πανδημίας, όμως η πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας παραμένει σταθερά υψηλή.Η επιδημία συρρικνώθηκε για δεύτερη εβδομάδα -κάτι που έχει να παρατηρηθεί εδώ και αρκετό καιρό- και υπολογίζεται ότι έχουμε 2.000 λιγότερα ενεργά κρούσματα σε σχέση με 2 εβδομάδες πριν.Στην Αττική υπάρχουν μικρά σημεία βελτίωσης και στη Θεσσαλονίκη σταθεροποίησης ίσως και βελτίωσης.Συνολικά έχουν διατεθεί 2 εκατομμύρια self test η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τους υψηλότερους ρυθμούς διερεύνησης.Συνολικά έχουν εντοπιστεί 2.507 θετικά δείγματα. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται στο 80% των θετικών ηλεκτρονικών δηλώσεων, κάτι που επιβεβαιώνει την υψηλή αξιοπιστία των self test.Συγκεκριμένα:Από το Σάββατο 24/4 με click away και click inside. Για τη μετάβαση μήνυμα στο 13032 που ισχύει για 3 ώρες και αποδεικτικό ραντεβού. Το ωράριο είναι από 7:00 πμ. Έως 8:30 μ.μ. προαιρετικά τις καθημερινές με εξαίρεση την Μ.Παρασκευή που το ωράριο θα είναι από τη 1:00 μ.μ. έως 7:00 μ.μ. και το Μ.Σάββατο από 7:00 πμ. έως 6:00 μ.μΕίναι υποχρεωτική η χρήση self test από εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός καταναλωτών εντός των καταστημάτων είναι 1 πελάτης ανά 25 τ.μ. Στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων ο μέγιστος αριθμός είναι 1 πελάτης ανά 10 τ.μ. Υποχρεωτική η απόσταση 2 μέτρων σε χώρους αναμονής. Απαγορεύεται εντός των mall και των εκπτωτικών κέντρων η λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των take away.Επαναλειτουργούν από το Σάββατο 24/4. Υποχρεωτικό το self test δυο φορές την εβδομάδα. Το κόστος του ενός εξ αυτών βαρύνει το κράτος. Η απόσταση των θέσεων εργασίας είναι τα 2 μέτρα. Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο με ραντεβού και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κατάλογο ραντεβού. Μάσκα θα έχουν τόσο το προσωπικό όσο και οι πελάτες. Το ωράριο είναι ίδιο μετ εμπορικά καταστήματα.Ανοίγουν μόνο οι επιχειρήσεις με του εξής ΚΑΔ:Παραμένουν σε αναστολή οι επιχειρήσεις που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τους Κ.Α.Δ. α) 5621 (Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις β) 5630 (Υπηρεσίες ποτών) και γ) τους οκταψήφιους αυτών.