Στην Ελλάδα η προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

παραδίδει σήμερα, 1η Απριλίου, την προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας για τη(ΙHRA) στην Ελλάδα. «Με μεγάλη μου τιμή παραδίδω σήμερα μετά από ένα χρόνο γερμανικής προεδρίας της IHRA τη σκυτάλη στην Ελλάδα» δήλωσε η επικεφαλής της γερμανικής αντιπροσωπείας της IHRA, πρέσβης Μιχαέλα Κίχλερ (Michaela Küchler).Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι την προηγούμενη χρονιά η Γερμανία έδωσε στο έργο της IHRA έναν αυξημένο, κι ενίσχυσε διεθνώς το ρόλο της στη μνήμη του Ολοκαυτώματος και την καταπολέμηση του. Η κ. Κίχλερ ανέδειξε ως τις σημαντικότερες επιτυχίες της γερμανικής προεδρίας την υιοθέτηση ενός νομικά μη δεσμευτικού Ορισμού Εργασίας για τον αντιτσιγγανισμό, την παρουσίαση συστάσεων για τηνστο πλαίσιο της «Global Task Force Against Holocaust Distorsion», η οποία συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του ομοσπονδιακού υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μάας, την αναγνώριση της IHRA ως διεθνούς οργανισμού και την ενίσχυση της συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους της. Τέλος, ευχήθηκε στον πρέσβη κ. Λάζαρη και την ομάδα του καλή επιτυχία στην άσκηση της ελληνικής Προεδρίας κατά το ερχόμενο έτος και τόνισε πως «προσβλέπει με χαρά στη στενή συνεργασία με την Ελλάδα ως μέλος της τρόικας».Από την πλευρά του, ο Γερμανός πρέσβηςτόνισε ότι «η διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος καθώς και ο αντισημιτισμός και ο αντιτσιγγανισμός που επανακάμπτουν, έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, και ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε ανησυχητικό πρόβλημα». Σε αυτό το πλαίσιο, απηύθυνε έκκληση «να επαγρυπνούμε και να τοποθετούμαστε με αποφασιστικότητα εναντίον τέτοιων φαινομένων».Σε ένατης γερμανικής προεδρίας της IHRA προχωρεί η πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα με ανακοίνωσή της. Ειδικότερα, σημειώνει πως παρά τα προσκόμματα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η γερμανική προεδρία της IHRA κατόρθωσε να κάνει τους τελευταίους δεκατρείς μήνες σημαντικά βήματα στο πλαίσιο των βασικών στόχων της IHRA, στους οποίους ανήκουν η προώθηση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της μνήμης αναφορικά με το Ολοκαύτωμα, αλλά και της γενοκτονίας των Σίντι και των Ρομά. Ως μέλος της τρόικας, διαμηνύει ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται εντός της ΙHRA μαζί με την ελληνική προεδρία και τη Σουηδία.Εστιάζοντας στα αποτελέσματα της γερμανικής προεδρίας της IHRA, αναφέρει πως στα επιτεύγματά της συγκαταλέγονται η υιοθέτηση ενόςγια τον «Αντιτσιγγανισμό», η συγκρότηση της «Global Task Force Against Holocaust Distortion», ηγια τη χρήση του Ορισμού Εργασίας «Αντισημιτισμός», καθώς και η διοργάνωση μιαςτην 27η Ιανουαρίου 2021, Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος, μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και την UNESCO. Σημειώνει ότι το διάστημα 2020/21 το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών χρηματοδότησε με ένα εκατομμύριο ευρώ το έκτακτο πρόγραμμα «Global Taskforce Against Holocaust Distortion», στο πλαίσιο του οποίου, εμπειρογνώμονες της ΙΗRΑ συγκέντρωσαν συστάσεις προς τους φορείς λήψης αποφάσεων για τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται και καταπολεμάται η διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος. Παράλληλα, επισημαίνει ότι από 21 Ιανουαρίου 2021 έχει ξεκινήσει η διεθνής εκστρατεία), σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, την UNESCO και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Επιπλέον, αναφέρει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε με την υποστήριξη της γερμανικής προεδρίας της IHRA ένα εγχειρίδιο για την εφαρμογή στην πράξη του Ορισμού Εργασίας «Αντισημιτισμός» στους τομείς της Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας και Κοινωνίας των Πολιτών με τη βοήθεια μέσωνΠαράλληλα, επισημαίνει πως με αφορμή τη γερμανική προεδρία της IHRA, η πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα διοργάνωσε από 23 έως 25 Οκτωβρίου 2020 σε συνεργασία με την ισραηλίτικη κοινότητα της Κέρκυρας και άλλους εταίρους μια. Συγκινητικό αποκορύφωμα των εκδηλώσεων ήταν για πολλούς, όπως σημειώνει, το γεγονός ότι για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια τελέστηκε πάλι λειτουργία στη Συναγωγή της Κέρκυρας, παρουσία του Γερμανού πρέσβη Ερνστ Ράιχελ. Στις εκδηλώσεις συγκαταλέγονταν η κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, μια έκθεση για την ιστορία της εβραϊκής ζωής στην Κέρκυρα, μια έκθεση φωτογραφίας με πορτραίτα Κερκυραίων επιζώντων του Ολοκαυτώματος και μια συναυλία. Η πρεσβεία είχε πλαισιώσει τις ζωντανές εκδηλώσεις με ένα «Facebook-Event», το οποίο ανανεωνόταν συνεχώς.Το βίντεο για την ολοκλήρωση της γερμανικής προεδρίας της IHRA παρατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: