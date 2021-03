Η Ελένη Τσαγκά επιστρέφει στον «αέρα»

Οι χρήστες απολαμβάνουν μία ασυναγώνιστη προσωποποιημένη εμπειρία θέασης από live πρόγραμμα & on demand περιεχόμενο σε ενιαίο περιβάλλον.





Μία νέα καριέρα, αρχίζει για τηνπου τον περασμένο Σεπτέμβριο αποχώρησε από το Star μετά από 25 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα δελτία ειδήσεων του καναλιού. Το νέο της εγχείρημα λέγεται cibum.gr και είναι το Ελληνικό site για τους food experts και τους food consumers. Ίσως η αγάπη της για την μαγειρική, ίσως το ταλέντο της με την ζαχαροπλαστική τα οποία όμως συνυπήρχαν με την συγγραφή (τρία βιβλία έως τώρα και «ψήνει» και τέταρτο), ίσως η ολοένα και αυξανόμενη διάθεση του κόσμου να ενημερώνεται μέσω διαδικτύου για την δουλειά του και τα ενδιαφέροντά του, ίσως ο μαγικός κόσμος της ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων που γνώρισε δίπλα στον σύζυγό τηςόλα αυτά μαζί άνοιξαν για την δημοσιογράφο νέους ορίζοντες. Το cibum.gr είναι μία πρόκληση λέει η ίδια. Και συνεχίζει ‘’το να χρησιμοποιήσεις την εμπειρία και τις προσλαμβάνουσές σου κάνοντας κάτι νέο, κάτι που αφορά τα τρόφιμα και την διατροφή, κάτι που σχετίζεται εν τέλει με την υγεία μας είναι ένα άλμα προς τα μπρος. Θέλω να υπηρετήσω την ιδέα της ασφαλούς και ποιοτικής διατροφής, της ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού, της γαστρονομίας, της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επαγγελματιών τροφίμων, της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των επιστημόνων’’.Cibum είναι αιτιατική του cibus και σημαίνει φαγητό στα λατινικά. Τοδημιουργήθηκε γιατί πλέον η ποιότητα και η ασφάλεια τροφίμων από προσδοκία εξελίχθηκε σε απαίτηση και πλέον αποτελεί προαπαιτούμενο από τους καταναλωτές. Συνεπώς είναι επιβεβλημένη η ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση καθώς και επικοινωνία - συνεργασία μεταξύ των food experts. Το cibum.gr είναι ο ιστότοπος που δημιουργήθηκε και λειτουργεί ως πρωτοβουλία έμπειρων δημοσιογράφων και επιστημόνων. Ανθρώπων που αγαπούν την επιστήμη τροφίμων και έχει σκοπό την ενημέρωση, την πρόοδο, την δικτύωση και την συνεργασία ανθρώπων που αγαπούν και θέλουν να προφέρουν στον κλάδο και στον καταναλωτή. Περιλαμβάνει:• νέα, ρεπορτάζ και εξελίξεις στον χώρο των τροφίμων• συνεντεύξεις με ανθρώπους του επιχειρείν, της παραγωγής και της διαχείρισης τροφίμων, της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων της εστίασης και της γαστρονομίας, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους φορέων• παρουσίαση του WHO IS WHO των ανθρώπων που φροντίζουν καθημερινά για την παραγωγή, την επάρκεια, την ποιότητα, την νοστιμιά, την θρεπτικότητα και βέβαια την ασφάλεια των τροφίμων και των γευμάτων μας• κατάλογο με προμηθευτές εξοπλισμού, υπηρεσιών κι αναλωσίμων εξειδικευμένων για τις επιχειρήσεις τροφίμων που επενδύουν στην ποιότητα• παρατηρητήριο ποιότητας με τίτλο TOP QUALITY 4U όπου παρουσιάζονται επιχειρήσεις που έχουν διαπιστευτήρια ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, διακρίσεις και καινοτομία• ειδικό τομέα με τίτλο ΟΙΚΙΑΚΑ που περιλαμβάνει νέα, παρουσιάσεις και αναλύσεις χρήσιμα σε όλους, που αφορούν την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, την υγεία και διατροφή, την διατροφική παράδοση, την γαστρονομία, την διατροφή των κατοικίδιων μας και τις σύγχρονες τάσης της διατροφής• βιβλιοθήκη με επιστημονικά θέματα και νομοθεσία τροφίμων• ειδικό τομέα με τίτλο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ που περιλαμβάνει εξελίξεις, παρουσιάσεις και αναλύσεις των προτύπων, σημάτων και βραβείων που διεκδικούν οι επιχειρήσεις τροφίμων με σκοπό να διασφαλίσουν την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων τους, αλλά και να επικοινωνήσουν τα επιτεύγματα και την νοοτροπία τους στο καταναλωτικό κοινό• πίνακα επιχειρήσεων τροφίμων και οργανισμών που ζητούν συνεργάτες• κατάλογο με δομές και οργανισμούς που ζητούν δωρεές τρόφιμων και γευμάτων για τους συνανθρώπους μας που βιώνουν καθημερινά την διατροφική ανασφάλεια‘’Θα ήθελα οι food experts να ενημερώνονται καθημερινά από το cibum.gr Θα ήθελα οι καταναλωτές να βρίσκουν πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήματά τους σχετικά με την διατροφή. Θα ήθελα οι επιστήμονες τροφίμων και οι επαγγελματίες του χώρου, να έχουν το cibum.gr ως σημείο αναφοράς και να μοιράζονται τις γνώσεις τους μέσα από το site μας για το συνολικό καλό και την ατομική τους πρόοδο. Θέλω να είναι καλοτάξιδο το cibum.gr και να επιτύχει στην αποστολή του για ενημέρωση των ειδικών των τροφίμων και των καταναλωτών.’’, λέει η γνωστή δημοσιογράφος. Εδώ θα βρείτε το