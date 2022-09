Μαίρη Κατράντζου - Μάριος Πολίτης: Το επίσημο άλμπουμ της βάφτισης στις Σπέτσες

Οι αφίξεις για το κάλεσμα στο εστιατόριο «Ορλώφ» Η Μαρί-Σαντάλ με τον βαφτισιμιό της Μιχάλη

Λέον Πατίτσας, Μαριέττα Χρουσαλά Η Ευγενία Νιάρχου κρατά τρυφερά τον Μιχάλη

Κλείσιμο

Η σχεδιάστρια κοσμημάτων Μπεγκούμ Καν με την digital entrepreneur Σάντρα Μπάουκνεχτ και τους οικοδεσπότες Μάριο και Μαίρη Η Μαίρη Κατράντζου και οι νονές ντύνουν τον μικρό Μιχάλη με τα βαφτιστικά

Ο πρίγκιπας Παύλος ήταν ουσιαστικά ο βασικός νονός, ο οποίος διάβασε και το «Πιστεύω» Οι νονές επί το έργον και ο μικρός Μιχάλης που δεν έριξε ούτε ένα δάκρυ

Ολη η οικογένεια: Mιχάλης και Μάριος Πολίτης- Μαίρη, Κατερίνα και Βλάσσης Κατράντζος Πανοραμική άποψη της εκκλησίας

Η ανθοστόλιστη κολυμπήθρα Τα μαρτυρικά ακολούθησαν το χρωματικό concept του τραπεζιού που ακολούθησε της βάφτισης Στο μωρό προσφέρθηκαν δύο σταυροί: ένας λευκόχρυσος από τη Μαρί-Σαντάλ και τον Παύλο και ένας χρυσός από την Ευγενία Νιάρχου, τον οποίο σχεδίασε η ίδια

Οι ευτυχισμένοι γονείς Μαίρη Κατράντζου και Μάριος Πολίτης Η φωτισμένη τέντα κάτω από την οποία οι καλεσμένοι επιδόθηκαν στον χορό

Η Ευγενία Νιάρχου σε party mood Σαμπίν Γκετί

Νασίμπα Χάρτλαντ Μακί, Ναρμίνα Μαράντι, Μαίρη Κατράντζου, Μπεγκούμ Καν Μπεγκούμ Καν, Σάντρα Μπάουκνεχτ

Mίρα και Αζμί Μικάτι Η Μαίρη Κατράντζου χορεύει με τον πρίγκιπα Παύλο

H Investor Ελλη Πατσάλος με τη CEO του brand Mary Κatrantzou Στεφανία Βαρδούλη και τη Μάριγκεϊ ΜακΚίι, μέχρι πρότινος διευθύντρια του Saks Fifth Avenue

Μαρία Παπαθανασίου-Αρώνες Αλεξία Διβάνη

Κώστας και Κατερίνα Συνολάκη Βασίλης και Ρόη Αποστολοπούλου

Παύλος και Μαρί-Σαντάλ Γιασμίν Μάιερ

Λίζα Φούρουλαντ-Κοτσιάνη, Κώστας Κοτσιάνης Μαρίγια Μπέρνι

Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Νικόλας Νιάρχος με τους Μάρτιν Πακανόβσκι, Ολυμπία Αρκο, Πίπα Μπιάνκο, Ελα Ρίτσαρντς και Σάσα φον Μπίσμαρκ Μαρίλη Γλύπτη-Κανελλάκη, Λώρα Τσουκαλά, Εμιλυ Βαφειά Ο σχεδιαστής μόδας Σάντερ Λακ (δεξιά) με φίλο του

Ευγενία Νιάρχου, Μάρτιν Πακανόβσκι Ειρήνη Λαιμού, Χριστιάνα Γουλανδρή, Μαριάννα Λαιμού, Αλεξία Αντσακλή

Τρυφερές στιγμές για τον Παύλο και τη Μαρί-Σαντάλ Οι οικοδεσπότες Μάριος Πολίτης και Μαίρη Κατράντζου απολαμβάνουν τα βεγγαλικά σε μια από τις πιο ευτυχισμένες βραδιές της ζωής τους

Το μενού στην απόχρωση του αντίστοιχου τραπεζιού Οι μοναδικές συνθέσεις λουλουδιών Το art de la table κινήθηκε σε τέσσερα χρώματα, όλα εμπνευσμένα και υλοποιημένα από τη Μαίρη Καντράντζου

Κατερίνα Κατράντζου, Νασίμπα Χάρτλαντ Μακί Σαμπίν Γκετί Ευγενία Νιάρχου Παύλος και Μαρί-Σαντάλ

Ακόμα και οι δίσκοι σερβιρίσματος ακολουθούσαν το concept των τεσσάρων χρωμάτων κίτρινο, μπλε, κόκκινο, πράσινο Τα στρωμένα στα λευκά τραπέζια υποδέχτηκαν τους 180 καλεσμένους σε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι

Κλείσιμο

Στο νησί που περνάμε υπέροχα καλοκαίρια με τον Μάριο», εξηγεί η Μαίρη Κατράντζου αποκλειστικά στο «Gala». Οι καλεσμένοι - ανάμεσά τους πρίγκιπες , jet setters, διεθνούς κύρους επιστήμονες και κραταιοί επιχειρηματίες- ανταποκρίθηκαν άμεσα κλείνοντας για τη διαμονή τους τα πιο πολυτελή καταλύματα της περιοχής, ενώ η βεράντα του «Poseidonion Grand Hotel» είχε να ζήσει τόσο μεγαλοπρεπείς στιγμές από τον γάμο του πρίγκιπα Νικόλαου με την Τατιάνα.Μόνο όσοι έδωσαν το «παρών» στο χαρούμενο γεγονός μπορούν να αντιληφθούν για ποιο λόγο διεθνή περιοδικά-βίβλοι, όπως το «Tatler», η βρετανική και η αμερικανική «Vogue», το «Vanity Fair» κ.ά., διεκδίκησαν φωτογραφίες από το διήμερο κάλεσμα της Μαίρης Κατράντζου και του Μάριου Πολίτη . Την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη οι καλεσμένοι τους είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την περίφημη ελληνική φιλοξενία και να μυηθούν στο νησιώτικο lifestyle.Το ραντεβού της πρώτης βραδιάς για το welcome event δόθηκε στο διάσημο εστιατόριο «Ορλώφ» με την υπέροχη θέα στο παλιό λιμάνι. Με dress code casual chic, πολλές από τις καλεσμένες κατέφτασαν φορώντας δημιουργίες της Ελληνίδας σχεδιάστριας. Το κοκτέιλ εκλεκτού ροζέ οίνου χαλάρωσε τη διάθεση και τα περαστά χωνάκια με μικρές γαρίδες και καλαμαράκια ανέδειξαν την γκουρμέ πλευρά της παραδοσιακής μας κουζίνας. Οι γενναιόδωροι οικοδεσπότες επιθυμούσαν οι φίλοι τους να πάρουν μια γερή δόση από τη μαγεία του ελληνικού καλοκαιριού με όλες τις αισθήσεις.Τα μεγάλα λευκά τραπέζια παρέπεμπαν στα νησιώτικα γλέντια, γι’ αυτό και όταν η ορχήστρα άρχισε να ξεσηκώνει τους παρευρισκόμενους με νησιώτικη μουσική, ακόμη και οι ξένοι δεν δίστασαν να βρεθούν στο πλακόστρωτο-πίστα. Η Ευγενία Νιάρχου επιδόθηκε με ιδιαίτερη χάρη στον μπάλο μυώντας μάλιστα στον χορό και τη Σαμπίν Γκετί. Πρόσωπο της βραδιάς αναδείχτηκε χωρίς αμφιβολία ο πρίγκιπας Παύλος, ο οποίος έδειξε ότι εκτός από αριστοκρατικούς τρόπους γνωρίζει πολύ καλά και το ζεϊμπέκικο. Οπως ήταν αναμενόμενο, τα σχετικά βίντεο που ανάρτησαν οι καλεσμένοι στα social media έγιναν viral.H επομένη ήταν η ημέρα της βάφτισης με πνευματικούς γονείς από την αφρόκρεμα της διεθνούς υψηλής κοινωνίας: Μαρί-Σαντάλ και πρίγκιπας Παύλος, Ευγενία Νιάρχου και Σαμπίν Γκετί. Τα βλέμματα όπως και τα φλας έκλεψαν οι custom made δημιουργίες της Μαίρης Κατράντζου για τις τρεις νονές, σύμφωνα με τo concept που προέκυψε από μια χαριτωμένη έμπνευση: τα χρώματα που έχουν τα χαλάκια-παζλ πάνω στα οποία παίζουν τα μωρά.Η Μαρί-Σαντάλ ήταν ντυμένη στα ροζ, η Ευγενία Νιάρχου στα μπλε και η Σαμπίν Γκετί στα κίτρινα. Το μυστήριο τελέστηκε σε κλίμα πλήρους κατάνυξης και σεβασμού. Οι γονείς της Μαίρης, οι επιχειρηματίες Βλάσσης και Κατερίνα Κατράντζου, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένοι, όπως και ο πατέρας του Μάριου, Μιχάλης Πολίτης, επιφανής γιατρός του οποίου το όνομα πήρε το αγοράκι του ευτυχισμένου ζευγαριού.Ο Παύλος διάβασε με άνεση το πατροπαράδοτο «Πιστεύω», ενώ η Ευγενία Νιάρχου ήταν εκείνη που πήρε τα λαδόπανα για να κρατήσει το μωρό. Ο μικρός Μιχάλης θα έχει πλέον δύο σταυρούς: έναν σχεδιασμένο από την Ευγενία Νιάρχου και έναν δώρο από τον πρίγκιπα Παύλο και τη Μαρί-Σαντάλ. Οσο για τα βαφτιστικά του, αυτά τα σχεδίασε η εθνολόγος Βιργινία Ματσέλη σε στενή συνεργασία με τη μαμά του: διαθέτουν χειροποίητο κέντημα και ραφή και παραπέμπουν σε βαφτιστικά εποχής, ενώ τα κουμπιά στο πουκάμισο φιλοτεχνήθηκαν στο Μουσείο Μπενάκη / ΝΗ.Μ.Α.Πολύ όμορφα ήταν και τα μαρτυρικά με τον χειροποίητο κεντημένο σταυρό, τα οποία φόρεσαν οι καλεσμένοι με την αναγγελία του ονόματος Μιχαήλ από τον ιερέα-πατέρα Γρηγόριο. Η Ελληνίδα δημιουργός φρόντισε ακόμα και να φιλοτεχνήσει ένα σχεδιαστικό έργο για το ταγιάρισμα στο μπουκάλι με το λάδι.«Οταν έφτασε η στιγμή να επιλέξουμε τους νονούς του Μιχάλη, το πρώτο μας μέλημα ήταν να είναι άνθρωποι με αρχές που θα τον καθοδηγήσουν στη μετέπειτα ζωή του και θα τον συμβουλεύουν πάντα με σύνεση και σοφία. Θέλαμε να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και να μεταφέρουν αυτή τους την πίστη στον Μιχάλη, όπως και την αγάπη τους για την Ελλάδα. Να είναι πολίτες του κόσμου, αλλά να βρίσκονται στην Ελλάδα μας συχνά, όπως άλλωστε κι εμείς τόσα χρόνια που ζούμε στο εξωτερικό.Ηταν τιμή μας όταν ο πρίγκιπας Παύλος και η Μαρί-Σταντάλ δέχτηκαν την πρόσκλησή μας να γίνουν νονοί και μέντορες του Μιχάλη και λόγω της πολύχρονης φιλίας μας με την Ευγενία Νιάρχου και τη Σαμπίν Γκετί σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ όμορφο να έχει έναν νονό και τρεις “fairy godmothers” που έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Τους ευχαριστούμε όλους που ήταν δίπλα μας σ’ αυτή την τόσο σημαντική στιγμή στη ζωή του γιου μας και που φρόντισαν να είναι όλα μαγικά», λέει η Μαίρη Κατράντζου για τους πνευματικούς γονείς του νεοφώτιστου.Ενα άγνωστο μέχρι πριν από λίγες ημέρες κτήμα στην περιοχή Κουζουνός, στις Σπέτσες, κρίθηκε η ιδανική τοποθεσία για την παραμυθένια βραδιά.Η Μαίρη το ανακάλυψε εντελώς τυχαία, όταν βρέθηκε εκεί αναζητώντας ένα μέρος όπου θα πραγματοποιούνταν για πρώτη φορά ένα κάλεσμα, ώστε να μπορούσε να το διαμορφώσει όπως ακριβώς επιθυμούσε. Για καλή της τύχη, η ιδιοκτήτρια είναι φαν της δουλειάς της. Ολο το σκηνικό που ενθουσίασε τους καλεσμένους διαμορφώθηκε από το μηδέν.Το βότσαλο στην είσοδο, σχεδιασμένο από την ίδια την designer, παρέπεμπε στα βοτσαλωτά κομψοτεχνήματα των σπετσιώτικων αυλών. Στην είσοδο και στα τραπέζια κυριαρχούσαν τα τρία χρώματα που φορούσαν οι νονές μαζί με ένα τέταρτο, το πράσινο, που αντιστοιχούσε στη δημιουργία Mary Katrantzou που φορούσε η μητέρα της Μαίρης, Κατερίνα.Το χρώματα καθόριζαν και το sitting: υπήρχαν το μπλε, το κόκκινο, το κίτρινο και το πράσινο τραπέζι. Ακόμα και τα welcome drinks ήταν εναρμονισμένα με την τετραχρωμία της βάφτισης πάνω σε δίσκους των συγκεκριμένων χρωμάτων. Ο υπέροχος διάκοσμος ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Μαίρης Κατράντζου με τη μετρ του είδους Φαίη Βαλλίδη.«Η Φαίη είναι world class, το λέω χωρίς υπερβολή και με πλήρη επίγνωση! Αν επέλεγε να ανοιχτεί εκτός Ελλάδας, θα βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο με τους κορυφαίους event planners του κόσμου. Μου έγραψε πριν απο λίγες μέρες, “with you sky’s the limit”, αλλά η αλήθεια είναι ότι ιδέες μπορεί να υπάρξουν πολλές, λίγοι όμως μπορούν να τις υλοποιήσουν σωστά. Εδώ κάθε λεπτομέρεια ήταν κατά παραγγελία. Την ευχαριστώ γιατί με την ομάδα της και τους συνεργάτες της έκαναν θαύματα», λέει η Μαίρη.Κάθε τραπέζι διέθετε μια ευφάνταστη ανθοσύνθεση στο κέντρο. Ενδεικτικά, στο πράσινο τραπέζι χρησιμοποιήθηκαν ορτανσίες σε τρεις αποχρώσεις, gentiana, ντάλιες, λυσιμάχειες, πάνικουμ, wax flowers, καμπανούλες κ.ά., ενώ στο κόκκινο γλαδιόλες, ορτανσίες, ντάλιες, τριαντάφυλλα, σκαμπιόζες, κουρκουμάς, καμπανούλες, wax flowers και σέντουμ - όλα από το «Secret Garden». Στα αντίστοιχα χρώματα κινήθηκαν και τα τραπεζομάντιλα, οι μαξιλάρες και τα σερβίτσια των πιάτων.Η Μαίρη Κατράντζου ήθελε τα πάντα να είναι μοναδικά και το κατάφερε. Ειδικά τα πιάτα-έργα τέχνης ήταν το αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας της σχεδιάστριας με το κορυφαίο ελληνικό brand Ιωνία. Η διακόσμηση έγινε στο χέρι από τους πιο έμπειρους τεχνίτες οδηγώντας σε κομψοτεχνήματα απαράμιλλης ποιότητας. Η συγκεκριμένη δουλειά ήταν εξαιρετικά απαιτητική έτσι ώστε η περίτεχνη λεπτομέρεια της εικονογράφησης του σχεδίου της Μαίρης Κατράντζου να πάρει ζωή στην εξαιρετική Fine Bone China πορσελάνη.«Ηταν μεγάλη χαρά για μένα να συνεργαστώ με ένα ελληνικό brand του οποίου η τεχνογνωσία δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλους ευρωπαϊκούς οίκους. Τα πιάτα ήταν σχεδιασμένα ειδικά για τη βάφτιση του Μιχάλη και η ομάδα της Υalco/Ionia έκαναν πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι τους ώστε να αποτυπωθεί κάθε λεπτομέρεια του σχεδίου όπως ακριβώς το οραματίστηκα», μας λέει η ίδια. Από ένα τέτοιο πιάτο-κομψοτέχνημα δόθηκε ως αναμνηστικό σε κάθε καλεσμένο. Το μενού υψηλής γαστρονομίας με το εντυπωσιακό food styling επιμελήθηκε η εταιρεία Platis: ακόμα και το σορμπέ είχε διαφορετικό χρώμα και γεύση ανά τραπέζι.Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο Μάριος Πολίτης συγκίνησε τους προσκεκλημένους με την αναφορά στη μητέρα του και ανήγγειλε την έναρξη των πυροτεχνημάτων στα χρώματα της βάφτισης. Ανάμεσα στους 180 καλεσμένους που απόλαυσαν τη μεγάλη βραδιά ήταν οι Δάκης και Λιέττα Ιωάννου, η Αννα Αγγελικούση, οι Φραγκίσκος και Μαρίλη Κανελλάκη, η Ειρήνη Λαιμού, η Χριστιάνα Γουλανδρή, η Μαριάννα Λαιμού, οι Ελλη και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, οι Βέτα και Τάκης Τσουκαλάς και οι Ρόη και Βασίλης Αποστολόπουλος.Παρόντες ήταν επίσης η υπουργός παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο Βρετανός πρεσβευτής Μάθιου Λοτζ, καθηγητές πανεπιστημίων καθώς και διεθνείς προσωπικότητες όπως η πριγκίπισσα Σάσα Μπίσμαρκ, η κοντέσσα Αρκο-Ζίνεμπεργκ, σύζυγος του πρίγκιπα Ναπολέοντα που είναι γόνος του Βοναπάρτη, η σοπράνο Μαρία Γκαμπριέλα Αρκο, η accessories director του οίκου Bvlgari Μιρέια Μοντόγια, η εγγονή του Κιθ Ρίτσαρντς, Ελα, και ο ακριβοθώρητος Νικόλας Νιάρχος.Ο διαπρεπής δημοσιογράφος του «New Yorker», που βρέθηκε πρόσφατα στην επικαιρότητα με τη σύλληψή του στο Κονγκό, απέδειξε μάλιστα ότι είναι τόσο καλός στον χορό όσο και στα δύσκολα ρεπορτάζ. Το event της Μαίρης Κατράντζου και του Μάριου Πολίτη για το οποίο μιλούν όλοι αποτελεί, σύμφωνα με τον ξένο Τύπο, σημείο αναφοράς. Για εμάς που το ζήσαμε, από την άλλη, ήταν μία από τις ωραιότερες, καλόγουστες και πιο ζεστές καλοκαιρινές βραδιές της ζωής μας ◆